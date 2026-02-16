Kevin Mier regresa a las canchas: El plan de Cruz Azul para su reaparición ante Chivas

La espera terminó para la nación celeste. Tras meses de incertidumbre y una rehabilitación intensa, el guardameta colombiano Kevin Mier recibió el visto bueno para volver a vestir los colores de Cruz Azul. El arquero, quien se convirtió en una pieza inamovible del esquema táctico antes de su aparatosa lesión, está listo para retomar el ritmo competitivo este mismo fin de semana en el marco de la Jornada 7 del Clausura 2026.

Sin embargo, el cuerpo técnico liderado por Nicolás Larcamón optó por la cautela. Para garantizar que su regreso al primer equipo sea óptimo, el plan consiste en que Mier tenga sus primeros minutos oficiales con la categoría Sub-21. De esta manera, el cafetalero se enfrentará al cuadro juvenil de las Chivas del Guadalajara, permitiéndole recuperar la confianza en las salidas y el achique antes de retomar la titularidad en la Liga MX.

EL CALVARIO QUE COMENZÓ EN EL ESTADIO CUAUHTÉMOC

El regreso de Kevin Mier marca el final de una pesadilla que duró tres meses. Todo se remonta a la Jornada 17 del Apertura 2025, en un ríspido encuentro contra Pumas disputado en Puebla. Al minuto 46, una barrida imprudente de Adalberto Carrasquilla impactó directamente en la pierna del portero, provocándole una fractura de tibia que lo obligó a abandonar el campo entre lágrimas y el reconocimiento de la tribuna.

Kevin Mier atajando un penal. Mexsport

Dicha lesión resultó sumamente costosa para la institución cementera. La ausencia de Mier pesó en el cierre del año anterior, pues el colombiano se perdió la Liguilla, la participación de La Máquina en la Copa Intercontinental y el arranque del presente Clausura 2026. Incluso, el equipo tuvo que encarar la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 sin su portero estelar, lo que obligó a Andrés Gudiño a dar un paso al frente con actuaciones destacadas, recibiendo solo cuatro goles en las primeras seis fechas del torneo local.

POLÉMICA ARBITRAL Y EL CAMINO A LA REDENCIÓN

Aquel fatídico partido contra la UNAM no solo se recuerda por la lesión, sino por la actuación del silbante Fernando Guerrero. A pesar de contar con las repeticiones del VAR que mostraban la violencia de la entrada de Carrasquilla, el árbitro decidió no expulsar al panameño. Esa decisión cambió el rumbo del juego, donde Cruz Azul terminó cayendo 2-3 y perdió la oportunidad de amarrar el liderato general, pese al esfuerzo del 'Toro' Fernández, quien marcó un doblete esa noche.

Kevin Mier bloqueando un tiro de Berterame. Mexsport

Ahora, con el fantasma de la lesión en el pasado, Mier busca demostrar que su nivel sigue intacto. Aunque Andrés Gudiño será el encargado de defender el arco del primer equipo en el duelo estelar ante el Rebaño Sagrado en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, la presencia de Kevin en las instalaciones de La Noria ya genera un impacto positivo. El objetivo final es claro: que el colombiano recupere su mejor versión física y técnica para apuntalar la zona baja de cara a la fase final del torneo y asegurar su lugar con la Selección de Colombia rumbo a la Copa del Mundo 2026.