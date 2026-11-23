En México, alrededor de 14.4 millones de adultos viven con diabetes tipo 2 y aproximadamente una tercera parte desconoce su diagnóstico.

Ante este panorama, Lilly presentó el Club Círculo Unido de México, una iniciativa que tiene como objetivo impulsar la prevención de la enfermedad, así como promover hábitos saludables, con la participación de las futbolistas Tatiana Flores, Carol Bernal, Jaidy Gutiérrez y Angelina Hix.

Iñaki Villanueva, director médico del área de Enfermedades Cardiometabólicas de Lilly México, advirtió que la falta de información sobre este padecimiento representa uno de los principales desafíos para su atención oportuna, además del impacto económico que implica para el sistema de salud en el país.

“El IMSS destina cerca de 38 mil millones de pesos al año para la atención de la diabetes, alrededor de 100 millones de pesos diarios”, aseguró.

El especialista señaló que el tratamiento también representa una carga económica para los pacientes, quienes deben destinar recursos a medicamentos, consultas y seguimiento médico.

“De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una persona con diabetes puede gastar entre 24 mil y 47 mil pesos al año”, puntualizó.

Se estima que entre 60% y 80% de las personas con obesidad entre la población mexicana viven con diabetes tipo 2.

“Tratar la diabetes ya no es solo bajar la glucosa: es acompañar a la persona completa y hacerlo a tiempo. Por nuestra trayectoria en salud, tenemos la responsabilidad de liderar esta conversación para que nadie en México enfrente la diabetes solo”, expresó Phelipe Philippsen, gerente general de Lilly México.

Cortesía Caminar entre 20 y 25 minutos al día contribuye a mejorar la salud cardiovascular.

El fútbol, un aliado para la prevención

Anticiparse a los riesgos y adoptar hábitos saludables, de la mano de un especialista, son acciones fundamentales.

“Así como una buena atajada comienza en la cancha antes de que llegue el balón, cuidar nuestra salud comienza antes de que aparezcan las señales de alerta”, señaló la deportista Jaidy Gutiérrez.

Por su parte, Carol Bernal invitó a la población a sumarse a la iniciativa y promover conversaciones sobre el cuidado de la glucosa y el peso.

“Hasta la mejor jugadora necesita un equipo que se apoye y que se comunique. Y con la diabetes tipo 2, nadie debería enfrentar su cuidado en soledad”, afirmó la futbolista.

A través del Club Círculo Unido de México, Lilly incorpora el deporte y la educación a sus esfuerzos de prevención.