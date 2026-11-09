Se compran colchones, lavadoras... Mi Alegría lanza coche de fierro viejo; incluye audio original

¡El sonido del fierro viejo ahora también se podrá escuchar en casa! Mi Alegría presentó Mi Primer Coche con la Voz de Fierro Viejo, un juguete a control remoto que retoma uno de los anuncios más reconocibles de la cultura popular del país: el de los compradores de muebles y electrodomésticos usados que recorren las colonias anunciando sus servicios con un megáfono.

La propuesta busca llevar esta tradición mexicana al mundo de los juguetes mediante una camioneta que reproduce la voz original del popular audio de fierro viejo al presionar un botón.

El producto forma parte de la colección Mini Puestitos y combina el juego de control remoto con actividades creativas para que los niños puedan recrear escenas cotidianas de las calles mexicanas.

¿Cómo es el coche de fierro viejo de Mi Alegría?

El juguete consiste en una camioneta clásica que funciona mediante un control inalámbrico y cuenta con una batería de litio recargable.

Su principal atractivo es que reproduce el audio característico de los recolectores de fierro viejo, aquel que anuncia la compra de colchones, lavadoras, refrigeradores y otros objetos que ya no se utilizan en casa.

Además, el set incluye diferentes miniaturas de muebles y electrodomésticos que pueden colocarse en la parte trasera del vehículo para recrear las actividades de un negocio de compra de artículos usados.

Entre los accesorios que vienen en el paquete se encuentran:

Una lavadora de plástico.

Un refrigerador.

Una televisión retro.

Un huacal.

Un megáfono.

Un fonógrafo.

Un juego de mini cocina de 12 piezas.

Tres piezas de fierros viejos.

Pero la experiencia no termina ahí. El juguete también incorpora materiales para elaborar y decorar figuras propias, como moldes de plástico, 250 gramos de yeso, pinturas, un pincel, un vaso medidor y estampas.

De esta manera, los pequeños pueden combinar el manejo de la camioneta con actividades manuales y juegos de simulación.

¿Cuánto cuesta el coche de fierro viejo de Mi Alegría?

El juguete Mi Primer Coche con la Voz de Fierro Viejo ya aparece en la tienda oficial en línea de Mi Alegría.

Al momento de consultar su página web, el producto tenía un precio de 929 pesos, con un descuento respecto a su precio regular de 949 pesos; sin embargo, marca sin stock.

La compra puede realizarse directamente en la tienda de la marca, que ofrece envíos a diferentes partes de México. La disponibilidad y el precio pueden cambiar dependiendo de las promociones y existencias.

El sonido del fierro viejo, una tradición de las calles mexicanas

El famoso anuncio de los compradores de fierro viejo forma parte de los paisajes sonoros de distintas ciudades de México.

A través de bocinas y megáfonos, los recolectores recorren calles y colonias ofreciendo comprar objetos que las familias ya no necesitan, desde colchones y estufas hasta lavadoras, refrigeradores y otros electrodomésticos.

Uno de los audios más reconocidos se popularizó por la voz de una mujer que anuncia los artículos que se compran, una grabación que se ha convertido en parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Con este juguete, Mi Alegría recupera ese elemento de la vida cotidiana y lo transforma en una propuesta para que los niños conozcan, mediante el juego, una actividad que forma parte de las tradiciones urbanas mexicanas.

bgpa