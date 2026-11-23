Este viernes 27 de noviembre, Día de Black Friday, la Hamburguesa con Queso de McDonald's costará 29 pesos en restaurantes participantes. La promoción es válida únicamente ese día. Puede pedirse en mostrador, en kioscos digitales, en AutoMac o desde la App McDonald's, y es posible pedir todas las que se quieran, sujeto a disponibilidad.

La fecha no es casual. Black Friday cierra una temporada de descuentos que en México se extiende por semanas. Son días de comparar precios, llenar carritos y revisar estados de cuenta. Para muchas personas, el último viernes de noviembre llega con más cansancio que ganas de seguir buscando ofertas.

La propuesta de McDonald's va en sentido contrario a la lógica de los mega descuentos: un solo producto, un solo precio y un solo día. Sin cupones escondidos en letras pequeñas ni catálogos interminables. La marca lo resume como vivir el Black Friday con “cero drama”.

¿Cuándo y dónde aplica la promoción de Black Friday de McDonald's?

La Hamburguesa con Queso a $29 estará disponible exclusivamente el viernes 27 de noviembre de 2026, en restaurantes McDonald's participantes y durante su horario regular de operación.

El precio no aplicará antes ni después de esa fecha y no es acumulable con otras promociones ni descuentos, así que lo recomendable es agendarlo con tiempo.

¿Por qué canales se puede pedir?

La promoción contempla cuatro formas de pedir:

Mostrador: directamente en el restaurante.

directamente en el restaurante. Kioscos digitales: en las pantallas para ordenar dentro del restaurante.

en las pantallas para ordenar dentro del restaurante. AutoMac: sin bajarse del auto.

sin bajarse del auto. App McDonald's: desde el celular [DATO POR CONFIRMAR: si se activa como cupón dentro de la App].

La promoción aplica exclusivamente en estos cuatro canales, así que para aprovecharla hay que pedir por alguno de ellos.

¿Hay límite de hamburguesas por persona?

No hay un tope establecido. De acuerdo con la mecánica de la campaña, es posible pedir todas las Hamburguesas con Queso que se quieran al precio promocional durante el 27 de noviembre, sujeto a disponibilidad en cada restaurante.

Esto abre la puerta a planes en grupo: la comida de la oficina, el antojo con amigos después del trabajo o la cena familiar del viernes. Todo, sin complicar el presupuesto al cierre de la temporada de compras.

¿Cómo aprovechar la promo sin contratiempos?

Algunas recomendaciones prácticas para el día:

Descarga o actualiza la App antes del viernes. Así evitas hacerlo con prisa el mismo día. Si vas por un pedido grande, arma tu orden en la App o en los kioscos digitales. Así revisas todo con calma antes de pagar. Confirma que tu restaurante participe y revisa su horario antes de salir. Recuerda que el precio aplica solo el 27 de noviembre, únicamente en mostrador, kioscos digitales, AutoMac y App McDonald's, y no se combina con otras promociones.

Un Black Friday diferente

Mientras la conversación de esta temporada suele girar en torno a pantallas, ropa o electrónicos, McDonald's apuesta por algo más cotidiano: un antojo conocido a un precio fácil de recordar.

Si el plan es cerrar la temporada de ofertas sin complicaciones, la fecha a anotar es el viernes 27 de noviembre. Ese día, la Hamburguesa con Queso cuesta $29 en mostrador, kioscos digitales, AutoMac y App McDonald's, y se pueden pedir todas las que quieras.

Hamburguesa con queso a $29 MXN. Promoción válida únicamente el 27 de noviembre de 2026 en restaurantes participantes. Aplica exclusivamente en Kioscos digitales, Mostrador, AutoMac, App McDonald's. Válido durante horario regular de operación. No acumulable con otras promociones ni descuentos. Sujeto a disponibilidad.