Luis Resendiz nos platica sobre las grandes estafas de la historia tienen algo en común: detrás de cada engaño existe una persona capaz de construir una historia convincente y una sociedad dispuesta a creer en ella.

Desde falsificaciones científicas hasta fraudes financieros y proyectos tecnológicos que prometían revolucionar el mundo, estos casos muestran cómo la ambición, la ingenuidad y la necesidad de encontrar soluciones pueden convertirse en herramientas para quienes buscan obtener dinero o reconocimiento a costa de otros.

En el libro Los artificios de la estafa, su autor reúne algunos de estos episodios para explorar qué hay detrás de la figura del estafador, por qué las personas caen en sus engaños y cómo las nuevas tecnologías podrían ampliar el alcance de estos delitos.

Los artificios de la estafa, libro de ensayos escrito por Luis Reséndiz Editorial Tendencias.

¿Por qué nos fascinan los grandes estafadores?

La fascinación por los estafadores fue una de las motivaciones que llevaron al autor a desarrollar Los artificios de la estafa. De acuerdo con su explicación, los temas que aborda en sus libros suelen partir de intereses personales que mantiene durante años y que encuentra en la escritura una forma de explorar.

En este caso, su interés también está relacionado con una característica que identifica en quienes cometen estos fraudes: la seguridad con la que se presentan ante los demás y su capacidad para romper las reglas.

El autor reconoce que siente cierta envidia por la determinación de estas personas, aunque distingue entre sus habilidades para convencer y las consecuencias de utilizarlas con fines delictivos.

Me da un poco de envidia los estafadores porque yo soy más bien timorato, yo soy más bien poco arrojado, inseguro y el estafador me fascina porque es un sujeto muy seguro de sí mismo"

Esta seguridad, acompañada de la capacidad para manipular y construir relatos convincentes, permite que algunos estafadores consigan la confianza de sus víctimas. Sin embargo, el autor señala que esas habilidades también implican una ruptura con cualquier principio ético, pues su éxito depende de engañar a otras personas.

La figura del estafador resulta atractiva por la manera en que logra evadir las normas y construir una vida alrededor de sus engaños. No obstante, esa fascinación cambia cuando se observan las consecuencias económicas y sociales de sus acciones.

Los artificios de la estafa, libro de ensayos escrito por Luis Reséndiz Editorial Tendencias.

La complicidad social detrás de las grandes estafas

Uno de los principales planteamientos de Los artificios de la estafa es que un fraude de grandes dimensiones no puede explicarse únicamente por la capacidad de persuasión de quien lo organiza. Para que una operación de este tipo funcione, también necesita una comunidad que acepte la historia y esté dispuesta a participar en ella.

No existe un gran estafador sin una sociedad en la cual él apoye su estafa"

Durante la conversación, explicó que los casos incluidos en su libro tienen en común la existencia de una necesidad colectiva de creer. Los estafadores identifican las expectativas de su entorno y construyen propuestas que responden a ellas, incluso cuando sus promesas carecen de sustento.

Uno de los ejemplos que aborda es el del Hombre de Piltdown, un caso de falsificación científica que presentó restos falsos como evidencia de un supuesto antepasado humano. El engaño consiguió aceptación durante décadas porque respondía a las expectativas de ciertos sectores científicos de la época, que buscaban encontrar en Reino Unido un eslabón perdido de la evolución humana.

Otro caso es el de Theranos, la empresa tecnológica y de salud fundada por Elizabeth Holmes, que prometía realizar múltiples análisis clínicos con pequeñas muestras de sangre. La historia encontró respaldo en un entorno interesado en las innovaciones de Silicon Valley y en las posibilidades de transformar la industria mediante nuevos desarrollos tecnológicos.

El autor también menciona el fraude de FTX, la plataforma de intercambio de criptomonedas fundada por Sam Bankman-Fried, así como el caso de Gregor MacGregor, quien promovió la existencia de un país ficticio llamado Poyais para atraer inversiones y colonos.

Aunque estos episodios tienen características distintas, comparten un mecanismo: sus responsables identificaron aquello que otras personas deseaban conseguir y construyeron una narrativa alrededor de esa expectativa.

Ambición, ingenuidad y necesidad de creer: las claves de un engaño

Para el autor, la ambición humana es uno de los factores que explican por qué las personas aceptan propuestas que, bajo otras circunstancias, podrían parecer poco creíbles.

Los estafadores no solo presentan una oportunidad, también estudian las expectativas de sus posibles víctimas. Una inversión con ganancias extraordinarias, la posibilidad de acceder a un negocio exclusivo o la promesa de formar parte de un proyecto innovador pueden convertirse en argumentos para conseguir dinero y confianza.

En el caso de Gregor MacGregor, por ejemplo, la historia de Poyais se adaptaba a los intereses de cada persona. A los banqueros les presentaba oportunidades para establecer instituciones financieras, mientras que a los artistas les prometía espacios para desarrollar sus proyectos.

El engaño funcionaba porque cada grupo encontraba en aquella historia una oportunidad relacionada con sus propias aspiraciones.

El escritor considera que la codicia y la ingenuidad suelen avanzar juntas, sobre todo cuando existe desesperación por resolver un problema o conseguir un beneficio.

Entre más codicioso sea uno, entre más quiera uno, más ingenuo se vuelve", señaló.

También explicó que nadie está completamente exento de caer en una estafa. El momento personal, las necesidades económicas y la confianza que inspire una propuesta pueden influir en la capacidad de reconocer las señales de alerta.

Por ello, considera que estos delitos no deben entenderse como situaciones que afectan únicamente a personas con grandes patrimonios. En ocasiones, las víctimas solicitan préstamos o comprometen sus ahorros para participar en supuestas oportunidades de negocio, lo que puede dejarlas con deudas y sin posibilidad de recuperar su dinero.

Los artificios de la estafa, libro de ensayos escrito por Luis Reséndiz Editorial Tendencias.

Inteligencia artificial: nuevas herramientas para los estafadores

La evolución tecnológica ha transformado las formas de cometer fraudes. La clonación de voz, las identidades sintéticas y los deepfakes permiten construir engaños con recursos que antes no estaban al alcance de cualquier persona.

Sin embargo, el autor considera que estas herramientas no modifican la esencia de la estafa, sino que amplían las posibilidades de quienes buscan engañar.

A mí me parece que son herramientas nuevas para un arsenal que lleva siglos gestándose", explicó.

Desde su perspectiva, la principal herramienta del estafador continúa siendo la credulidad de las personas. La tecnología puede facilitar la creación de pruebas falsas, mensajes personalizados y materiales audiovisuales que aparentan ser auténticos, pero el mecanismo de persuasión conserva elementos que existen desde hace siglos.

El cambio más importante está en el alcance de los engaños. Mientras que algunos fraudes del pasado dependían de encuentros personales, documentos físicos o redes de contactos limitadas, las plataformas digitales permiten llegar a un número mayor de posibles víctimas.

El caso de Gregor MacGregor sirve como ejemplo para explicar esta diferencia. De acuerdo con el autor, un personaje como él habría encontrado en la inteligencia artificial recursos para reforzar su historia y presentar imágenes o videos de aquel país ficticio. Sin embargo, su capacidad para engañar habría estado limitada por las herramientas de comunicación de su época.

En contraste, los fraudes que operan en entornos digitales pueden alcanzar a miles de personas en distintos lugares y con mayor rapidez.

El autor advierte que esta expansión podría dar lugar a estafas de dimensiones más grandes, aunque sus mecanismos centrales sigan siendo similares a los de otros periodos históricos.

Las estafas en México y las dificultades para denunciar

En México, el autor identifica otro problema relacionado con estos delitos: las dificultades que enfrentan las víctimas para denunciar y dar seguimiento a sus casos.

Durante la entrevista, compartió testimonios de personas que han acudido a las fiscalías después de sufrir una estafa y que, según relató, han encontrado respuestas poco favorables o falta de orientación para iniciar una investigación.

También señaló que existe una percepción de que los fraudes económicos afectan principalmente a personas con dinero, cuando en realidad pueden involucrar a quienes comprometen sus ahorros o solicitan préstamos para participar en supuestas inversiones.

A esta situación se suman el miedo y la vergüenza. Muchas víctimas prefieren no contar lo que ocurrió porque sienten que fueron engañadas por confiar en una oferta o entregar información personal.

El escritor mencionó como ejemplo las estafas que circulan en plataformas de compraventa como Marketplace y los engaños telefónicos en los que una persona se hace pasar por representante de una institución bancaria para obtener datos de sus víctimas.

En algunos casos, el contacto desaparece después de recibir el dinero o la información. En otros, las amenazas hacen que las personas desistan de buscar ayuda.

Para el autor, esta combinación de factores contribuye a que los fraudes continúen y que las víctimas tengan dificultades para recuperar su patrimonio.

Los artificios de la estafa, libro de ensayos escrito por Luis Reséndiz Editorial Tendencias.

La principal señal para reconocer una posible estafa

Aunque no existe una fórmula que garantice que una persona nunca será víctima de un fraude, el autor propone mantener una actitud de desconfianza ante las ofertas que prometen beneficios fuera de lo común.

Su recomendación es prestar atención a las propuestas de inversión, los negocios y las oportunidades que ofrecen resultados extraordinarios en poco tiempo, sobre todo cuando no existe información suficiente para comprobar su viabilidad.

Si suena demasiado bueno para ser verdad, es porque no es verdad", afirmó.

El escritor considera que este principio puede servir como punto de partida para cuestionar las promesas que buscan despertar expectativas de ganancias fáciles o soluciones inmediatas.

En un entorno donde la inteligencia artificial y las plataformas digitales facilitan la creación y difusión de contenidos falsos, revisar la información y desconfiar de las ofertas extraordinarias adquiere mayor relevancia.