Lupita Villalobos y Andrés Johnson señalan a CAAP por presunta estafa; era ex del influencer

Andrés Johnson reaccionó a la polémica que involucra a su expareja, Carlos Acuña, conocido en redes sociales como CAAP, luego de que la influencer Lupita Villalobos lo señalara por una presunta estafa relacionada con un negocio de entrenamiento físico en Hermosillo, Sonora.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el creador de contenido reconoció que sus seguidores estaban esperando que hablara sobre el tema y adelantó que está considerando compartir su propia experiencia en un video.

Aunque no ofreció demasiados detalles, Johnson hizo referencia a los problemas que habría enfrentado durante su relación sentimental con Acuña, a quien señaló por presuntamente haberle quitado dinero y haberle sido infiel.

Por ahora, el influencer no ha confirmado cuándo publicará el video ni qué aspectos de su antigua relación dará a conocer; sin embargo, su reacción volvió a generar conversación en redes sociales, donde usuarios han relacionado su testimonio con las declaraciones que recientemente hizo Lupita Villalobos.

¿Qué dijo Lupita Villalobos sobre Carlos Acuña, conocido como CAAP?

La controversia comenzó después de que Lupita Villalobos hablara sobre una experiencia empresarial durante una entrevista en el canal de YouTube de Jair Sánchez.

La influencer hermosillense contó que emprendió un negocio relacionado con el entrenamiento físico junto a Carlos Acuña, conocido como CAAP, pero que la sociedad terminó en un conflicto económico que le habría ocasionado pérdidas cercanas a los 250 mil pesos.

El proyecto estaba relacionado con CAAMP Studio, un establecimiento ubicado en Hermosillo que ofrece actividades como entrenamiento funcional, bootcamp, barre y pilates.

De acuerdo con el testimonio de Lupita, la inversión que realizó no tuvo el resultado esperado y terminó enfrentando problemas con su antiguo socio.

Sus declaraciones llamaron la atención porque, además de hablar sobre la pérdida económica, identificó públicamente a Acuña como la persona con quien había desarrollado el proyecto empresarial.

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¿Qué relación tenían Andrés Johnson y Carlos Acuña?

Carlos Acuña y Andrés Johnson mantuvieron una relación sentimental que llegó a hacerse pública en 2023.

En aquel momento, ambos compartieron detalles de su historia de amor durante una entrevista para la revista BADHOMBRE, en la que hablaron sobre la importancia de escuchar y comprender a la pareja.

Con el paso del tiempo, la relación terminó y ambos mantuvieron sus vidas personales fuera de los reflectores.

Ahora, las declaraciones de Lupita Villalobos sobre su antiguo socio provocaron que usuarios recuperaran información sobre la relación que Acuña mantuvo con Johnson.

La reciente reacción del influencer hermosillense abre la posibilidad de conocer otra versión sobre los problemas que habría enfrentado durante su noviazgo.

Por el momento, Andrés no ha compartido más detalles sobre los presuntos problemas económicos ni sobre la infidelidad que mencionó en su publicación.

bgpa