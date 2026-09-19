Para millones de fanáticos en todo el mundo, la idea de adentrarse en el universo Pokémon ha sido un sueño recurrente desde el lanzamiento de la franquicia hace tres décadas. Ahora, esa fantasía da un salto definitivo hacia la realidad.

En el marco de las celebraciones por el 30.º aniversario de Pokémon, The Pokémon Company ha sumado fuerzas con la exclusiva firma de hospitalidad NOT A HOTEL para dar vida a una de las experiencias conceptuales más ambiciosas del turismo temático: una villa de súper lujo con la forma de una gigante Poké Ball.

Ubicada en una zona costera reservada y rodeada de paisajes naturales en Japón, esta residencia promete fusionar la cultura pop con la arquitectura de vanguardia, llevando la experiencia de descanso a un nivel nunca antes visto.

¿Dormir dentro de una Poké Ball? La increíble experiencia que The Pokémon Company lanzó en Japón Canva

Arquitectura de vanguardia: Un icono del anime hecho realidad

El proyecto arquitectónico rinde homenaje de forma impecable a la esfera más famosa del entretenimiento. La edificación principal presenta una estructura esférica gigantesca dividida en su característico diseño bi-tono:

Cúpula superior: Pintada en el icónico rojo brillante de las Poké Balls clásicas.

Pintada en el icónico rojo brillante de las Poké Balls clásicas. Base inferior: De tono blanco pulcro que se integra armónicamente con el entorno natural.

De tono blanco pulcro que se integra armónicamente con el entorno natural. El botón central: Funciona como un mirador y tragaluz estratégico que permite la entrada de luz natural durante el día y ofrece una vista panorámica del cielo nocturno.

El diseño interior, a cargo de arquitectos de renombre internacional, huye de la saturación visual infantil para apostar por un estilo sofisticado, minimalista y orgánico. Utilizando maderas nobles, iluminación cálida y acabados de alta gama, la villa logra que cada espacio rinda tributo a la saga de manera elegante y sutil.

¿Dormir dentro de una Poké Ball? La increíble experiencia que The Pokémon Company lanzó en Japón Canva

Tecnología, confort y la conexión con 'Pokémon Sleep'

Más allá de su deslumbrante exterior, la experiencia dentro de la Poké Ball está diseñada en torno al bienestar físico y el descanso reparador.

La propiedad incorpora tecnología de punta para monitorear y optimizar la calidad del sueño de los huéspedes, integrando dinámicas inspiradas en la popular aplicación móvil Pokémon Sleep.

Los dormitorios principales cuentan con sistemas de climatización adaptativa, aislamiento acústico de última generación y camas inteligentes que ajustan la firmeza y temperatura según la fase del sueño del usuario. Además, la villa está equipada con áreas de relajación que incluyen piscinas privadas, zonas de spa y terrazas que miran hacia la naturaleza, ofreciendo un retiro exclusivo lejos del bullicio urbano.

¿Dormir dentro de una Poké Ball? La increíble experiencia que The Pokémon Company lanzó en Japón Canva

Exclusividad y fechas de apertura

Al tratarse de una propuesta bajo el concepto de NOT A HOTEL, la estancia no operará como un hotel convencional con cientos de habitaciones, sino como una residencia privada de uso exclusivo que puede comprarse mediante modelos de propiedad fraccionada o reservarse por noches limitadas al año.

Fecha de inauguración estimada: A lo largo del año festivo del aniversario.

A lo largo del año festivo del aniversario. Disponibilidad: Las reservas y postulaciones para acceder a los días de estancia se gestionarán a través del portal oficial de NOT A HOTEL mediante un sistema de membresía y sorteos dada la altísima demanda internacional anticipada.

Esta iniciativa no solo consolida el impacto cultural de Pokémon tras tres décadas de historia, sino que redefine las fronteras del turismo temático al convertir un objeto de culto en un refugio arquitectónico de clase mundial.