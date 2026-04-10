YouTube Premium sube de precio: ¿cuándo aumentará en México?

Durante años, plataformas como YouTube apostaron por precios accesibles para atraer usuarios a sus servicios de paga. Sin embargo, ese modelo ha cambiado progresivamente.

Ahora, YouTube Premium se suma a la lista de plataformas que han decidido incrementar sus tarifas, manteniendo sus beneficios, pero elevando el costo para los usuarios.

Este movimiento refleja una tendencia general en la industria digital al ofrecer más contenido y funciones, pero a cambio de precios más altos.

¿Cuánto sube YouTube Premium?

De acuerdo con el anuncio oficial de Google, los nuevos precios en Estados Unidos ya están en marcha y afectan a todos los planes disponibles.

El plan individual pasa de 13.99 a 15.99 dólares mensuales, lo que equivale aproximadamente a 270–300 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio actual.

Por su parte, el plan familiar, que permite hasta seis cuentas, aumenta de 22.99 a 26.99 dólares, es decir, cerca de 460–510 pesos mexicanos al mes.

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También hay cambios en el plan más económico, conocido como Premium Lite, que sube de 7.99 a 8.99 dólares (alrededor de 150–170 pesos mexicanos). Este nivel elimina anuncios en videos, pero no incluye funciones como descargas o reproducción en segundo plano.

En cuanto a YouTube Music, el servicio independiente también incrementa su precio a 11.99 dólares mensuales.

¿Qué incluye YouTube Premium?

El principal atractivo de YouTube Premium sigue siendo la eliminación total de anuncios en los videos. Esta característica permite a los usuarios disfrutar contenido sin interrupciones antes, durante o después de la reproducción.

Además, ofrece beneficios adicionales como la reproducción en segundo plano, ideal para escuchar música o podcasts y la opción de descargar videos para verlos sin conexión.

Estas ventajas han sido clave para su crecimiento, especialmente entre quienes consumen contenido de forma constante, como gamers, estudiantes o seguidores de creadores digitales.

¿Cuándo subiría el precio en México?

Por ahora, el aumento solo se ha confirmado en Estados Unidos. Los nuevos precios ya aplican para nuevos suscriptores y se reflejarán en el siguiente ciclo de facturación para usuarios actuales a partir de junio de 2026.

En México, no hay un anuncio oficial sobre un ajuste en las tarifas. Sin embargo, la experiencia con otros servicios sugiere que estos cambios suelen expandirse a otros mercados con el tiempo.

Esto ha generado preocupación entre usuarios mexicanos, quienes temen que el incremento llegue eventualmente a la región.

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La reacción de los suscriptores a YouTube Premium

La respuesta del público no se ha hecho esperar. En redes sociales, muchos usuarios han expresado su descontento, señalando que los aumentos llegan sin mejoras significativas en el servicio.

Otros consideran que, aunque el incremento no es drástico, se suma a una larga lista de plataformas que han elevado sus precios en los últimos años, afectando el gasto mensual en entretenimiento digital.

A pesar de ello, Google defiende la decisión, argumentando que el ajuste es necesario para mantener las funciones más valoradas por los suscriptores.

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¿Qué sigue para los usuarios en México?

Aunque el aumento aún no llega a México, el anuncio en Estados Unidos funciona como una señal de alerta.

Por ahora, los usuarios pueden seguir disfrutando del servicio con las tarifas actuales, pero todo apunta a que será importante mantenerse atentos a futuros anuncios.

En un panorama donde las plataformas digitales ajustan constantemente sus precios, la pregunta no es si subirán, sino cuándo.

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