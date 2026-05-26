Asociación de Internet alerta riesgos de censura en reforma al artículo 41

Julio César Vega Gómez, director de la Asociación Mexicana de Internet, advirtió en Imagen Radio sobre posibles fallas en la reforma al artículo 41 constitucional, la cual contempla la invalidación de elecciones, al considerar que podría abrir la puerta a la censura y afectar la libertad de expresión.

El representante de la Asociación Mexicana de Internet señaló que la propuesta carece de claridad sobre el concepto de “intervención” digital, lo que podría derivar en sanciones desproporcionadas contra contenidos legítimos difundidos en internet.

Durante la entrevista, Vega Gómez planteó detener la aprobación acelerada de la reforma y abrir un debate con especialistas para construir criterios viables que puedan ser aplicados por la autoridad electoral.