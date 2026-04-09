¿El más caro de Apple? Filtran precio del iPhone plegable en México

La industria tecnológica vuelve a mirar hacia Apple tras la aparición de nuevas filtraciones sobre su supuesto primer iPhone con pantalla plegable.

De acuerdo con reportes recientes, el dispositivo llevaría el nombre de iPhone Ultra, una denominación que marcaría un salto importante dentro de la línea de productos de la compañía.

Pero lo que más ha llamado la atención no es solo su diseño, sino su precio. Según las estimaciones filtradas, el equipo tendría un costo cercano a los 2,500 dólares, lo que equivale a unos 42,500 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Sin embargo, considerando impuestos, importación y otros cargos en México, el precio final podría escalar hasta 49,999 pesos o más, colocándolo como el iPhone más caro en la historia de la marca.

Un dispositivo premium que apunta a romper récords

Con este posible lanzamiento, Apple entraría de lleno en el segmento ultra-premium de los smartphones plegables.

Este movimiento lo pondría frente a frente con competidores como Samsung, que ya ha consolidado su presencia en este mercado con modelos avanzados de pantalla plegable.

Especialistas señalan que el alto costo estaría justificado por la tecnología que incorpora el equipo, especialmente en su sistema de bisagras y la resistencia de la pantalla, elementos clave en este tipo de dispositivos.

Apple REUTERS

¿Cómo sería el iPhone Ultra?

Aunque la compañía no ha confirmado oficialmente los detalles, las filtraciones sugieren que el iPhone Ultra tendría un diseño elegante y funcional.

Entre las características más destacadas se encuentran:

Pantalla interna plegable de alta resistencia

Pantalla interna de alta resistencia Pantalla externa secundaria para notificaciones y uso rápido

Diseño minimalista, fiel al estilo de la marca

Procesador de última generación

Optimización de software para aprovechar el formato plegable

La idea sería ofrecer una experiencia versátil que combine la portabilidad de un smartphone con la funcionalidad cercana a una tablet.

Apple Especial

El impacto en el mercado tecnológico

La posible llegada del iPhone Ultra no solo representa una innovación para Apple, sino también un movimiento estratégico dentro de la industria.

En los últimos años, los dispositivos plegables han ganado terreno, y la entrada de la firma podría redefinir el mercado de gama alta.

Expertos consideran que este lanzamiento podría provocar ajustes en los precios de otros fabricantes, elevando el estándar en cuanto a tecnología, diseño y costo.

Además, el nombre “Ultra” refuerza la idea de un producto exclusivo, dirigido a usuarios que buscan lo más avanzado sin importar el precio.

iPhone 18

Software y experiencia: la clave del éxito

Más allá del hardware, uno de los puntos fuertes del iPhone Ultra sería su integración con el ecosistema de Apple.

Las filtraciones apuntan a una optimización del sistema operativo para permitir el uso fluido de aplicaciones en distintos formatos de pantalla, algo fundamental en los dispositivos plegables.

Esta combinación de hardware y software podría ser el factor decisivo para competir en un segmento donde la experiencia de usuario es clave.

iPhone Especial

¿Cuándo se presentará oficialmente?

Hasta el momento, Apple no ha emitido un anuncio oficial sobre este dispositivo. Sin embargo, el creciente número de filtraciones sugiere que su presentación podría estar más cerca de lo esperado.

Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo entre los usuarios y expertos, quienes ven en este modelo un posible parteaguas en la evolución de los smartphones.

Si se confirman los rumores, el iPhone Ultra no solo destacará por su innovación, sino también por convertirse en el dispositivo más caro de la marca en México, marcando un nuevo estándar en el mercado tecnológico.

AAAT*