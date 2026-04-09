One UI 8.5 Beta 2 llega al Galaxy S24 con mejoras y parche de seguridad

La compañía Samsung lanzó la segunda actualización beta de One UI 8.5 para la serie Galaxy S24, como parte del programa de pruebas previo a su lanzamiento oficial. Esta nueva versión del sistema, basada en Android 16, introduce mejoras en estabilidad, interfaz y seguridad, además de corregir fallos detectados en versiones anteriores.

Por ahora, la actualización se está distribuyendo en mercados seleccionados como India y Corea del Sur, donde los usuarios inscritos en el programa beta ya pueden acceder a la descarga.

El paquete tiene un tamaño aproximado de 897 MB e incluye la versión de firmware S92xBXXU5ZZD5, junto con el parche de seguridad de abril de 2026, que corrige 47 vulnerabilidades detectadas en el sistema.

Esta versión mantiene cambios similares a los implementados previamente en la serie Galaxy S25 dentro del mismo programa de pruebas.

Nueve cambios clave en One UI 8.5 Beta 2

La actualización introduce ajustes enfocados en mejorar la experiencia de uso en distintos apartados del sistema. Entre los principales cambios se encuentran:

Compatibilidad con conexión tipo AirDrop en dispositivos de Apple

en dispositivos de Apple Nuevos filtros de cámara: Película Clásica, Película Pop y Blanco

Corrección de fallos en la conexión Bluetooth

Ajustes en la visualización de notificaciones

Mejoras en grabación dual y control de zoom

Optimización en el acceso a la galería

Corrección en la visualización del Always On Display (AOD)

Interfaz adaptativa al rotar el dispositivo

Solución a errores en la pantalla de bloqueo durante llamadas

Estas modificaciones buscan resolver problemas reportados por usuarios en versiones anteriores, así como optimizar el rendimiento general del sistema.

Enfoque en estabilidad y experiencia de usuario

Uno de los principales objetivos de esta actualización es mejorar la estabilidad del sistema, especialmente en funciones clave como la conectividad, la cámara y la interfaz de usuario.

Errores como desconexiones intermitentes de Bluetooth, parpadeo de pantalla o fallos en la galería habían sido señalados previamente, por lo que esta versión beta incorpora ajustes específicos para atender estos puntos.

Además, se incluyen cambios visuales en la interfaz, particularmente en las tarjetas de notificación y la adaptación de la pantalla al girar el dispositivo.

Cómo instalar la actualización

Los usuarios que formen parte del programa beta pueden acceder a la actualización directamente desde el dispositivo, siguiendo la ruta habitual dentro del sistema. Para descargarla, es necesario ingresar a Configuración, dirigirse al apartado de actualización de software y seleccionar la opción de descarga e instalación.

Por el momento, no hay una fecha confirmada para la llegada de esta versión beta a más regiones, ni para el lanzamiento estable de One UI 8.5 en la serie Galaxy S24.