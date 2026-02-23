¿Tu WiFi está lento? Este es el límite de dispositivos que puedes conectar

El WiFi se ha convertido en una conexión esencial en hogares, oficinas y espacios públicos. Sin embargo, pocos usuarios saben que el router tiene un límite de dispositivos conectados. Superar esa capacidad puede provocar fallas, lentitud e incluso desconexiones frecuentes.

¿Cuál es la cantidad máxima de dispositivos que puedes conectar a tu WiFi?

De acuerdo con EnGenius, los routers de última generación tienen capacidad para enlazar hasta 250 equipos de forma simultánea. Sin embargo, operar con ese número de conexiones no asegura estabilidad ni buena velocidad en la red.

En la práctica, conectar demasiados equipos puede saturar el ancho de banda y afectar la calidad de la señal. Cuando esto ocurre, la velocidad disminuye, los videos tardan en cargar y las videollamadas pueden presentar interrupciones.

Canva

Algunos de los equipos que habitualmente se conectan a una red WiFi son:

Celulares

Celulares Tablets

Computadoras de escritorio y laptops

Televisores inteligentes

Consolas de videojuegos

Electrodomésticos inteligentes

Asistentes virtuales

Cámaras de seguridad

Sistemas de seguridad

¿Cuántos dispositivos admite tu WiFi según la velocidad?

Para saber cuántos dispositivos puede soportar tu red sin perder rendimiento, es necesario revisar la velocidad contratada, medida en megas (Mbps). Esta determina cuánta información puede transmitirse al mismo tiempo.

Canva

De acuerdo con parámetros generales de conectividad, la capacidad recomendada sería la siguiente:

20 a 30 megas: Permiten navegación básica , uso de redes sociales y reproducción de video en calidad estándar. Funcionan con hasta 5 dispositivos, aunque se recomienda no superar 4 simultáneamente.

20 a 30 megas: , uso de redes sociales y reproducción de video en calidad estándar. Funcionan con hasta 5 dispositivos, aunque se recomienda no superar 4 simultáneamente. 50 megas: Ofrecen mejor desempeño para streaming y descargas. Admiten hasta 10 dispositivos conectados, pero lo ideal es mantener alrededor de 6 activos.

100 megas: Son adecuadas para hogares con videollamadas frecuentes y consumo de contenido en alta definición. Pueden conectarse hasta 20 dispositivos , aunque se aconseja no exceder 10 al mismo tiempo.

150 a 200 megas: Permiten conectar hasta 30 dispositivos . Para mantener la estabilidad, lo recomendable es que no haya más de 25 simultáneos.

300 a 500 megas: Estas velocidades soportan hasta 30 dispositivos conectados con buen rendimiento, incluso para actividades que demandan mayor ancho de banda como transmisiones en 4K o videojuegos en línea.

Es importante considerar que no todos los dispositivos consumen la misma cantidad de datos.

¿Tu WiFi está lento? Este es el límite de dispositivos que puedes conectar. Canva

¿Cómo saber cuántos dispositivos están conectados a tu red?

Si notas que tu internet está lento o simplemente quieres verificar quién está usando tu red, puedes consultar la lista de dispositivos conectados directamente desde el router.

El procedimiento es sencillo:

Abre el navegador de internet.

Abre el navegador de internet. Escribe la dirección IP de tu router (generalmente aparece en la etiqueta posterior del módem).

Ingresa con el nombre de usuario y contraseña que también vienen en esa etiqueta, si no los has cambiado.

Busca la sección “Dispositivos conectados” o similar dentro del panel de configuración.

Revisa la lista y bloquea aquellos equipos que no reconozcas.

Este control no solo ayuda a mejorar la velocidad, también fortalece la seguridad de la red. Cambiar la contraseña periódicamente y utilizar protocolos de seguridad actualizados reduce el riesgo de accesos no autorizados.