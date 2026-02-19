Distintivo GPTW refleja crecimiento de Seguritech y sus colaboradores

El reciente otorgamiento del Distintivo Great Place to Work (GPTW) a Seguritech representa un hito que confirma la evolución sostenida de la empresa mexicana y, de manera paralela, el desarrollo integral de quienes forman parte de su equipo.

Más allá de un reconocimiento institucional, el distintivo, según algunas voces de la compañía, refleja una convicción profunda que yace en que el crecimiento de la organización es inseparable del crecimiento de las personas que la integran. Seguritech ha construido su modelo de negocio bajo la premisa de que el talento humano es su principal activo estratégico.

De modo que, en un entorno empresarial marcado por la innovación tecnológica y la transformación constante, la compañía ha entendido que invertir en su gente —en su bienestar, capacitación y desarrollo profesional— es clave para garantizar resultados sostenibles y un impacto positivo a largo plazo.

Asimismo, esa visión se ve respaldada por la metodología de Great Place to Work, organización internacional que desde hace más de 30 años evalúa culturas organizacionales con base en la confianza, el orgullo y la camaradería, a partir de encuestas directas a los colaboradores y análisis de prácticas internas.

El distintivo GPTW no solo valida las políticas y procesos de Seguritech, sino que potencia su proyección como una empresa donde las personas encuentran un espacio para aprender, crecer y aportar.

De ahí que, la cultura organizacional de la empresa líder en soluciones de misión crítica fomenta el aprendizaje continuo, el trabajo colaborativo y la corresponsabilidad entre líderes y equipos, entendiendo que los retos del presente requieren soluciones construidas de manera conjunta. En este sentido, la compañía liderada por Ariel Picker concibe el desarrollo profesional como un camino compartido.

Además, la empresa mexicana impulsa programas de formación, esquemas de liderazgo participativo y ambientes laborales incluyentes que permiten a los colaboradores fortalecer sus habilidades, asumir nuevos desafíos y construir trayectorias de largo plazo.

Ese enfoque ha generado un círculo virtuoso en el que el crecimiento individual se traduce en innovación, eficiencia y solidez organizacional. El distintivo GPTW también proyecta a Seguritech como un referente dentro del sector tecnológico mexicano, al demostrar que es posible combinar competitividad empresarial con una gestión centrada en las personas.

Finalmente, cabe destacar que, al aprender y avanzar juntos, empresa y colaboradores forjan un futuro común basado en la confianza, el compromiso y la visión compartida de generar valor para la sociedad.

fdm