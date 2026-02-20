Pokémon FireRed y LeafGreen llegan al Nintendo Switch: Fechas y costos de los juegos

Para seguir con la celebración del 30 aniversario de Pokémon, ahora los juegos de Pokémon FireRed y LeafGreen, estarán disponibles para el Nintendo Switch. Estas son las fechas y costos de los juegos.

The Pokémon Company anunció que los fans de la serie podrán jugar Pokémon FireRed y LeafGreen en el Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, para estas consolas de nueva generación.

“Esta será la primera vez que estarán disponibles en Nintendo Switch”, se lee en el sitio de la eShop de Nintendo.

¿Cuánto costarán Pokémon FireRed y LeafGreen en el Nintendo Switch?

Pokémon FireRed y LeafGreen costarán 449 pesos mexicanos, cada uno, y estarán disponibles desde el 27 de febrero del 2026, después del Pokémon Presents, programado para ese mismo día.

Los juegos de Pokémon RojoFuego y VerdeHoja estarán disponibles en tres versiones: inglés, francés y español (de Europa). Cada jugador puede escoger la versión que más le interese o guste.

Desde hoy 20 de febrero, ya se pueden hacer las reservas de Pokémon FireRed y LeafGreen en la tienda eShop de Nintendo en México, o la región que corresponda.

Estos juegos de Pokémon originalmente se lanzaron para el Game Boy Advance en el 2004. En ese momento, estos juegos fueron un remake de los juegos originales de 1996 del primer Game Boy.

En Pokémon FireRed y LeafGreen exploras la región de Kanto, donde viajarás a Archi7, descubrirás Pokémon salvajes, y buscarás ganar la Liga Pokémon.

Estas versiones son compatibles con el Club Inalámbrico Pokémon para intercambiar, combatir y conversar con otros jugadores, por medio de la comunicación inalámbrica.

También, se pueden intercambiar o prestar con los miembros de un grupo familiar de una cuenta de Nintendo, dentro de una consola.

No funcionarán con Nintendo Switch Online, para jugar partidas a distancia con otros entrenadores del mundo.

Pokémon FireRed y LeafGreen en Nintendo Switch, serán compatibles con Pokémon Home.

¿Cuándo será el Pokémon Presents de febrero?

The Pokémon Company confirmó que habrá Pokémon Presents el 27 de febrero del 2026, a las 8 am, tiempo del Centro de México.

En esta transmisión se darán a conocer más detalles de las celebraciones que pasarán a lo largo del año, por los 30 años que cumple la franquicia de Pokémon.

Los primeros juegos de Pokémon, Green y Red, se lanzaron por primera vez al mercado, en febrero de 1996 en Japón.

Actualmente, en todas sus versiones, la franquicia de Pokémon ha vendido 489 millones de copias de sus juegos.