¿Cómo traducir un texto con la cámara de tu celular y Google Lens?

Seguro que alguna vez te has sentido perdido frente al menú de un restaurante extranjero o intentando descifrar las instrucciones de un producto que no viene en tu idioma.

Lo que antes nos obligaba a cargar con diccionarios o a transcribir tediosamente cada palabra en un buscador, hoy se resuelve con un gesto tan cotidiano como tomar una foto. Gracias a la inteligencia artificial (IA), las barreras del idioma se han vuelto casi invisibles en nuestra vida diaria.

Con la cámara del celular y Google Lens, el dispositivo se convierte en un traductor universal que cabe en el bolsillo. Esta herramienta de reconocimiento visual permite escanear texto en tiempo real y convertirlo a tu idioma de forma automática, respetando incluso el diseño original del letrero o documento.

Google Lens ayuda a traducir imágenes en tiempo real. Canva

Cómo traducir en tiempo real con el celular

A continuación, te presentamos la guía definitiva para dominar esta herramienta, tanto en dispositivos Android como en iPhone (iOS), asegurando que nunca más te quedes sin entender un texto, sin importar dónde estés.

1. Cómo usar Google Lens en Android

En el ecosistema Android, Google Lens está integrado de forma nativa, lo que facilita enormemente su acceso.

Paso a paso:

Desde la cámara: Abre la aplicación de cámara de tu teléfono. En la mayoría de los modelos (Pixel, Samsung, Xiaomi, etc,.), verás un pequeño icono cuadrado con un punto en el centro cerca del botón de disparo o en la sección Más. Desde el asistente: Di "Oye Google, abre Google Lens" o mantén presionado el botón de inicio. Selecciona el modo Traducir: Una vez dentro de Lens, verás un carrusel de opciones en la parte inferior. Desliza hacia la izquierda hasta seleccionar Traducir. Apunta y observa: Coloca el texto frente a la cámara. Google detectará automáticamente el idioma de origen y sobrepondrá la traducción al español (o el idioma configurado) directamente sobre la imagen original. Captura y copia (opcional): Si presionas el botón de disparo, la imagen se congelará. Aquí podrás seleccionar el texto traducido para copiarlo y pegarlo en otra aplicación como WhatsApp o Gmail.

Así luce una traducción en tiempo real con Google Lens. Captura de pantalla/Olivia Vázquez

2. Cómo usar Google Lens en iPhone (iOS)

Aunque Apple tiene su propia función de ‘Texto en vivo’, muchos usuarios prefieren la precisión y el soporte de idiomas de Google Lens. En iPhone, la herramienta vive dentro de la aplicación de Google.

Paso a paso:

Descarga la app de Google: Si no la tienes, búscala en la App Store como Google. Toca el icono de Lens: En la barra de búsqueda de la pantalla principal de la app, verás el icono de una cámara colorida a la derecha. Otorga permisos: La primera vez, el sistema te pedirá aceptar los permisos para acceder a la cámara. Elige Traducir: Al igual que en Android, selecciona la opción de traducción en el menú inferior. Enfoque en tiempo real: Apunta al texto. La magia de la IA reemplazará las letras extranjeras por tu idioma nativo en la pantalla.

Lens se encuentra dentro de la cámara del celular o en la app de Google Soporte de Google

3. Trucos avanzados: Traducción sin conexión y fotos guardadas

Una de las mayores utilidades de esta herramienta de Google ocurre cuando no tienes datos móviles (común en viajes internacionales).