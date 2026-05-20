WhatsApp y su nueva función que desaparece los mensajes tras ser leídos

WhatsApp ya está probando en iOS la nueva configuración de mensajes temporales que desaparecen tras ser leídos, en vez de hacerlo justamente cuando el usuario ha enviado el mensaje, y que fue descubierta por primera vez en Android hace justo dos meses.

El medio WaBetaInfo descubrió que WhatsApp amplía esta función a iOS en la última versión beta (26.19.10.72) de TestFlight, y que se basa en el inicio de una cuenta regresiva justo cuando el receptor vio o leyó el mensaje, como una evolución de los actuales mensajes temporales que se borran tras un tiempo fijo desde que se envían, dando igual si se leyeron o no.

Las opciones que WhatsApp ofrece, después de que el ajuste 'Después de leer' se haya activado, son '5 minutos', '1 hora' y '12 horas'. La configuración aparece en el menú 'Duración predeterminada' y en caso de que no lleguen a leerse los mensajes, estos desaparecerán igualmente, pero al cabo de 24 horas.

Esta nueva experiencia, de momento, solo está disponible para algunos de los probadores de la beta tanto en Android --donde se descubrió en marzo-- como en iOS, aunque el medio que la descubrió, WaBetaInfo, señala que algunos usuarios en la versión pública de WhatsApp en la App Store ya están teniendo la oportunidad de poder probarla.

Los mensajes temporales que desaparecen tras ser leídos aparecen como una configuración que se puede activar como opcional para todos los nuevos chats. WhatsApp también ofrece la posibilidad de usarla para una conversación determinada donde el usuario quiera proteger la privacidad, como sería compartir información sensible de un solo uso.

Actualmente, los mensajes temporales se eliminan tras un tiempo preestablecido, se hayan leído o no, tras 24 horas, siete días y 90 días, según el temporizados que se haya configurado. También existe la posibilidad de enviar fotografías y vídeos de un solo uso, que desaparecen después de ser vistos y que se limitan a las conversaciones entre dos personas.

La función secreta de WhatsApp: el modo incógnito

Por Ana Álvarez

La privacidad volvió a convertirse en una de las prioridades más importantes para los usuarios de aplicaciones de mensajería, y ahora WhatsApp quiere llevar esa idea un paso más allá. La plataforma propiedad de Meta comenzó a activar una nueva función que muchos ya comparan con el clásico "modo incógnito" de los navegadores.

La herramienta está enfocada en las conversaciones con Meta AI, la inteligencia artificial integrada dentro de la aplicación, y promete algo que hasta hace poco parecía imposible al hablar con la IA sin dejar rastros en el historial del teléfono.

Aunque el despliegue todavía es gradual, la función comenzará a aparecer en la sección de Meta AI dentro de WhatsApp.

Para activarla, los usuarios deberán ingresar al chat con la inteligencia artificial y seleccionar la opción de conversación privada o temporal, dependiendo de cómo aparezca en cada dispositivo.

Una vez habilitado, el sistema abrirá una sesión separada donde los mensajes desaparecerán automáticamente y no se almacenarán en el historial tradicional de la aplicación.

Por ahora, esta modalidad solo está disponible para conversaciones de texto, por lo que herramientas más avanzadas de Meta AI, como la generación de imágenes, todavía no forman parte del modo privado.

La compañía adelantó además que en los próximos meses llegarán nuevas herramientas relacionadas con privacidad, incluyendo un sistema de "chat paralelo protegido" que permitirá recibir ayuda de la IA dentro de conversaciones normales sin interrumpir el chat principal.

jcp