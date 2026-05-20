¿El regreso del dodo está más cerca? Nacen 26 pollitos en huevos artificiales

Colossal Biosciences anunció la eclosión de 26 pollitos sanos desarrollados en huevos artificiales, un avance que la empresa considera clave para sus proyectos de desextinción de aves como el dodo y el moa gigante de la Isla Sur.

El logro fue presentado como una prueba de que es posible incubar embriones aviares fuera de una cáscara natural mediante un sistema sintético diseñado para imitar algunas funciones esenciales del huevo biológico.

La empresa, con sede en Dallas y conocida por sus proyectos para recuperar especies extintas, informó que su sistema utiliza una cáscara sintética con una membrana de silicona capaz de permitir el intercambio de gases, retener humedad y bloquear contaminantes. Aunque el avance no significa que el dodo esté a punto de volver, sí representa una pieza tecnológica importante dentro de un proceso mucho más complejo.

El anuncio también abrió una discusión científica: investigadores externos consideran que el sistema puede ser valioso, pero advierten que todavía no existe un artículo revisado por pares ni datos suficientes para evaluar su eficacia completa.

¿Cómo funciona el huevo artificial de Colossal?

El sistema desarrollado por Colossal Biosciences tiene dos componentes principales: una membrana semipermeable de silicona y una estructura rígida con forma hexagonal. La membrana busca imitar una de las funciones más importantes de la cáscara natural: permitir que el embrión reciba oxígeno sin perder demasiada humedad ni quedar expuesto a contaminantes.

Andrew Pask, director de biología de Colossal, explicó que se trata de una membrana “muy especializada y extremadamente delgada” que permite un intercambio de gases eficaz, similar al de una cáscara biológica.

Además, el diseño incluye una ventana transparente en la parte superior. Esto permite observar directamente el desarrollo del embrión sin abrir el sistema ni alterar su ambiente interno. Para la biología del desarrollo, esa característica puede ser útil más allá de la desextinción, ya que permitiría estudiar la formación temprana de órganos, vasos sanguíneos y estructuras embrionarias.

¿Por qué incubar aves sin cáscara natura es complejo?

La incubación artificial de aves ha sido un reto durante décadas. Sistemas previos con vasos de plástico, películas transparentes u otros recipientes artificiales han tenido tasas de éxito limitadas, en parte porque los embriones suelen necesitar oxígeno suplementario durante etapas avanzadas del desarrollo.

Ese oxígeno concentrado puede ser problemático, ya que existe riesgo de dañar el ADN del embrión en formación. El sistema de Colossal intenta resolver ese obstáculo mediante difusión pasiva de oxígeno a través de la membrana de silicona, en lugar de suministrar oxígeno de forma activa.

La diferencia puede parecer técnica, pero es importante. Si un sistema artificial logra mantener condiciones similares a las de una cáscara natural sin intervención agresiva, podría facilitar la incubación de especies cuya reproducción o tamaño de huevo presenta desafíos particulares.

¿Qué tiene que ver con el dodo y el moa?

El huevo artificial no es, por sí mismo, la herramienta que “revivirá” al dodo. En realidad, funciona como una posible solución para una etapa posterior del proceso: la incubación.

Para crear un ave parecida al dodo o al moa, los científicos primero tendrían que introducir cambios genéticos en células en una etapa muy temprana. Una vez que un huevo fecundado ya fue puesto, el embrión contiene alrededor de 50 mil células, demasiadas para editarlo con las técnicas actuales.

Dodo, especie extinta Especial

Por eso, Colossal trabaja con células germinales primordiales, precursoras de espermatozoides y óvulos. En el caso del dodo, la empresa ha investigado células de la paloma común, genéticamente cercana a la paloma de Nicobar, una especie considerada posible sustituta para el proyecto.

El caso del moa es todavía más complejo. Esta ave extinta de Nueva Zelanda podía medir casi 3.6 metros de altura, por lo que ningún sustituto moderno podría incubar fácilmente un huevo equivalente. Ahí es donde un sistema artificial adaptable podría tener sentido.