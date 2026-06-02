Crece el uso de billeteras digitales en México; ven retos durante el Mundial

El efectivo se mantiene como el método de pago preferido por los mexicanos, pero su uso se está reduciendo gracias a la adopción de alternativas como las billeteras digitales y el reto para seguir impulsando esta tendencia es contar con la infraestructura adecuada.

La 11ª edición anual del Global Payments Report, realizado por Global Payments Inc., encontró que el efectivo representó 40% del valor de las transacciones en los puntos de venta, aunque la estimación es que dicho porcentaje baje a 35% para 2030.

“Aunque es una caída de aproximadamente 5% de la penetración que tiene hoy, todavía sigue siendo una participación bastante alta”, aceptó el gerente general de Enterprise de Global Payments en América Latina, Juan Pablo D’Antiochia.

En cuanto a las tarjetas de crédito resaltó que son el principal método para las compras en línea ya que representaron 32% del valor de las transacciones en 2025; mientras que las tarjetas de débito están siendo usadas más en los puntos de venta con el 26% del valor de los pagos el año pasado.

En conferencia, consideró que la sorpresa en el ecosistema de pagos es que los mexicanos están prefiriendo las billeteras digitales, incluso por encima de los plásticos.

Esto porque dicho método de pago, que incluye plataformas como Mercado Pago, PayPal, Apple Pay y Google Wallet, representaron 26% del valor de las transacciones de comercio electrónico en 2025, con miras a que aumente a 30% para 2030; mientras que en los puntos de venta se espera que pase de 9% a 14% en el mismo periodo.

Para D’Antiochia, el crecimiento de las billeteras digitales como método de pago en México es impulsado por una mayor aceptación de los pagos sin contacto (contactless) en tiendas físicas.

A esto se añade que es un método de pago que pueden utilizar las personas no bancarizadas o sub-bancarizados.

“Este segmento va a continuar creciendo, obviamente con los retos que tiene avanzar sobre la no bancarización, porque está ocupando ese espacio que los bancos no han abordado con profundidad”, añadió.

¿Qué viene?

El gerente general también consideró que un desafío para que aumente el uso de las billeteras digitales es contar con la infraestructura adecuada, ya que se requieren terminales punto de venta compatibles con los pagos sin contacto.

Esto último incluso impacta a la Copa Mundial de Futbol 2026 porque se prevé la visita de millones de turistas a México y muchos de éstos suelen utilizar pagos sin contacto a través de dispositivos móviles, pero los negocios podrían no estar listos.

“Hay una participación bastante baja de terminales con capacidad contactless, esto va a generar un reto con los casi 5 millones de turistas que se espera que lleguen a México porque, si bien hubo varias iniciativas para actualizar el parque de terminales, es un trabajo desafiante porque hay que cubrir el país de punta a punta”, detalló.

D’Antiochia consideró que las ciudades sedes de los partidos son grandes centros urbanos que han adoptado la tecnología, por lo que el problema para los turistas será cuando empiecen a pasear por el país.