Hay 3.26 millones de usuarios desconectados, informó The CIU

En el primer trimestre de 2026 existen 3.26 millones de usuarios de telefonía que se desconectaron, principalmente de prepago, informó The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Esto representa pasar de 162.2 millones de líneas de telefonía celular que había en el cuarto trimestre del año pasado a 158.9 millones al primer trimestre de 2026.

Respecto a la causa de esta baja de usuarios se debe a "la variable exógena que es el registro", dijo Fernando Esquivel, analista de The CIU en conferencia de prensa.

La baja de usuarios no es estacional porque en los datos históricos el primer trimestre aumentaba en número de clientes, agregó Esquivel.

Por su parte, Ernesto Piedras, director de la consultora, comentó que a la gente le ha dado miedo el registro de celulares, "no sólo no compraron más líneas si no que se desconectaron".

El directivo descartó que la caída de líneas móviles se deba a una depuración de números en desuso. "Ningún operador nos ha dicho que esté depurando y si nos han dicho que han visto el efecto de mercado".

Además, los primeros afectados son los operadores móviles virtuales que no tienen las instalaciones para el proceso de vinculación, dijo Piedras.

Los usuarios de telefonía móvil en México tienen hasta el 30 de junio para vincular su línea celular a su CURP y, a partir del 1 de julio, las personas no registradas se quedarán sin servicios móviles.

Cifras de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) indican que al cierre de mayo de 2026 hay 52,376,625 líneas vinculadas.

Crecen ingresos

Las cifras de la consultora indican que los ingresos del sector de telecomunicaciones en el primer trimestre del año fueron de 158.6 mil millones de pesos, lo que significa un aumento de 5.3% comparado con el mismo periodo del año pasado.

El crecimiento se debe al impulso que tuvo el segmento móvil que alcanzó los 94,760 millones de pesos lo que representa un 59.7% del total de mercado.

Cabe destacar que al cuarto trimestre de 2025 los ingresos representaron 164.5 mil millones de pesos.

Doble play

Actualmente, alrededor de ocho de cada 10 usuarios empaquetan sus servicios fijos, de los cuales 58.4%, que representa 20.9 millones de suscriptores, tienen paquetes de doble play.

"Mucho tiempo vimos que el nombre del juego era triple play, hoy el nombre del juego es doble play, los operadores están viendo crecimiento en internet y telefonía, porque la telefonía viene incluida", dijo Fernando Esquivel.

Respecto a la televisión de paga, el analista dijo que sigue siendo un negocio rentable para las empresas que suman 14 millones de clientes, pero la tendencia es hacia internet.

Por otra parte, Esquivel indicó que el triple play se está dejando de llamar telefonía fija, internet fijo y televisión de paga y se está llamando internet fijo, telefonía fija y plataformas de streaming.

"Los operadores se están dando cuenta de esto y están incluyéndose (plataformas de streaming) prácticamente todos incluyen alguna plataforma de streaming o facilidades para contratar", detalló el analista de The CIU.