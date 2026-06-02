Flexibiliza reglas para beneficiar a SpaceX; Inversionistas no están convencidos

La Oferta Pública Inicial récord que espera obtener SpaceX con su salida al mercado de valores este mes, ha provocado el escepticismo de varios expertos, por lo que ahora Wall Street está flexibilizando sus reglas para impulsar a la empresa.

De acuerdo con varios reportes iniciales, la empresa debutará en Nasdaq el próximo 12 de junio con el objetivo de obtener una valoración cercana a los 1.8 billones de dólares.

Dicho estimado provocó que varios expertos pusieran en duda su viabilidad y consideran esta operación como altamente especulativa.

Por ejemplo, Donovan Jones, especialista de Seeking Alpha, cree que es una “apuesta de alto riesgo” porque aún no se sabe si las cuantiosas inversiones que está haciendo SpaceX en inteligencia artificial puede transformarse en un negocio escalable.

Mientras que el investigador Gary Marcus consideró que la salida a la bolsa de esta empresa de Musk podría generar un problema mayor debido a la especulación. “SpaceX podría acceder rápidamente al índice S&P 500, incluso antes de que exista evidencia clara de una rentabilidad sostenida, obligando a muchos fondos de inversión a realizar compras masivas. Todo ello mucho antes de que se disipe la incertidumbre sobre cuál debería ser realmente su valoración”, explicó.

Esta visión fue compartida por Anders Schelde, director de Inversiones de Akademiker Pensión, quien anunció que el fondo de pensiones danés decidió colocar a SpaceX en su lista negra de inversión, lo que significa que ninguno de sus gestores podrá comprar acciones cuando la empresa debute.

El fondo no sólo ve problemas de gobernanza dentro de la empresa, también cuestiona la valoración que quiere lograr porque, según sus cálculos, ésta no debería superar un billón de dólares.

Los cambios

Pese a estas reacciones de los expertos, pareciera que Wall Street quiere abrir el camino para que la empresa avance rápidamente en el mercado bursátil.

Esto porque varios proveedores de índices bursátiles, incluidos Nasdaq y FTSE Russell, revisaron recientemente sus criterios de elegibilidad, que habían permanecido por años sin cambio, para dar una opción de Entrada Rápida que permite a las empresas incorporarse a los principales índices mucho antes de lo habitual.

Tras el colapso de las .com, el mercado quiso evitar que empresas no rentables ingresaran en los índices de referencia y, por eso, para ser incluidas debían cotizar en bolsa durante al menos 12 meses y reportar cuatro trimestres consecutivos de rentabilidad.

Esto cambia con las recientes modificaciones. Por ejemplo, FTSE Russell anunció el pasado 26 de mayo su Entrada Rápida con la que SpaceX podría ser elegible para algunos de sus índices después de tan sólo cinco días de negociación, en lugar de esperar a la revisión trimestral.

Mientras que Nasdaq anunció el 1 de mayo una Entrada Rápida que reduce el periodo de espera para Nasdaq-100, es decir, la empresa de Musk podría unirse a este índice sólo 15 días después de estar en negociación.

En lo que respecta al S&P 500, uno de los índices más reconocidos, abrió una consulta pública para cambiar el requisito de cotización pública de 12 a seis meses y eliminar el requisito de rentabilidad de cuatro trimestres para las empresas con una capitalización de mercado superior a un umbral determinado.

El período de consulta terminó el pasado 28 de mayo y hasta el momento no se revela si seguirá la tendencia de los otros proveedores de índices.

De concretarse que SpaceX logre entrar rápidamente en dichos índices, algunos inversionistas que no deseaban tener exposición a ésta se verán afectados, ya que la empresa de Musk podría impactar en las fluctuaciones de todo el índice.