Muchos usuarios desconocen que su celular tiene una función que puede rastrear su ubicación y movimientos. Aunque esta herramienta puede ser útil, también puede afectar la privacidad, por lo que es recomendable desactivarla cuando no sea necesaria.

¿Cuál es la función del celular que puede rastrearte?

El Bluetooth se ha convertido en una de las funciones más utilizadas. Gracias a esta herramienta es posible conectar audífonos, relojes inteligentes, bocinas, automóviles y una gran variedad de accesorios sin necesidad de cables.

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advierten que mantener esta función activada de forma permanente también puede representar un riesgo para la información personal almacenada en el dispositivo.

Cuando el Bluetooth permanece encendido sin necesidad, el teléfono puede volverse más vulnerable a ataques que buscan acceder a datos privados.

Uno de los métodos más conocidos es el bluesnarfing, una técnica que permite a ciberdelincuentes intentar conectarse a dispositivos cercanos para obtener información sin autorización.

Por esta razón, expertos recomiendan apagar el Bluetooth cuando no se esté utilizando y mantener el sistema operativo del celular actualizado con los parches de seguridad más recientes.

Tu celular te espía: Esta es la función que deberías desactivar ahora mismo. Canva

¿Qué es el Bluesnarfing y cómo funciona este ataque?

El bluesnarfing es un tipo de ataque informático que aprovecha vulnerabilidades en la conexión Bluetooth para intentar acceder a la información almacenada en un teléfono.

A diferencia de otros métodos de intrusión, este tipo de ataque puede ocurrir sin que el usuario acepte manualmente una solicitud de conexión. En algunos casos, el ciberdelincuente aprovecha fallos en el software del dispositivo para establecer comunicación con el teléfono y extraer datos.

Para que este ataque sea posible, el agresor debe encontrarse relativamente cerca de la víctima. El alcance del Bluetooth suele variar entre algunos metros y varias decenas, dependiendo del tipo de dispositivo y la versión de la tecnología.

Si el ataque tiene éxito, el intruso podría obtener acceso a distintos tipos de información, entre ellos:

Contactos almacenados en el teléfono

Mensajes de texto

Archivos guardados en el dispositivo

Documentos personales

Información relacionada con algunas aplicaciones

Aunque los sistemas operativos modernos han reforzado sus medidas de seguridad, los especialistas advierten que los dispositivos con software desactualizado pueden ser más vulnerables a este tipo de amenazas.

¿Cómo proteger tu celular?

Una de las recomendaciones más sencillas es desactivar el Bluetooth cuando no se esté utilizando. Esta práctica reduce la posibilidad de que otros dispositivos cercanos detecten el teléfono o intenten conectarse.

Otras medidas que pueden ayudar a mejorar la seguridad incluyen:

No aceptar solicitudes de conexión de dispositivos desconocidos.

Revisar periódicamente qué equipos están vinculados al teléfono.

Eliminar dispositivos antiguos que ya no se utilicen.

Mantener actualizado el sistema operativo del celular.

Los fabricantes de teléfonos publican con frecuencia parches de seguridad para corregir vulnerabilidades detectadas en el software. Instalar estas actualizaciones es clave para evitar que fallos conocidos sean aprovechados por ciberdelincuentes.

¿Cómo apagar el Bluetooth en Android y iPhone?

Desactivar el Bluetooth es un proceso sencillo que puede realizarse desde el menú de configuración del teléfono.

En dispositivos con Android, generalmente basta con seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de Ajustes.

Entrar al apartado Conexiones o Dispositivos conectados.

Localizar la opción Bluetooth .

Desactivar el interruptor correspondiente.

En algunos modelos también existe una función llamada visibilidad del dispositivo, que permite que otros equipos detecten el teléfono. Desactivar esta opción puede ayudar a mejorar la privacidad.

En el caso de los iPhone, el proceso es similar:

Abrir la aplicación Ajustes.

Seleccionar el apartado Bluetooth .

Apagar el interruptor de la función.

Aunque también es posible desactivarlo desde el Centro de control, en algunos casos esta opción sólo limita temporalmente ciertas conexiones y no apaga completamente la función.