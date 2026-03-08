Día de la Mujer: Google conmemora el 8M con un doodle

Un doodle apareció este 8 de marzo en la página principal de Google para recordar el Día Internacional de la Mujer, una fecha que cada año busca reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y por una vida libre de violencia y discriminación.

Con esta ilustración especial, Google se suma a las iniciativas que cada año realizan organizaciones, instituciones y colectivos para reflexionar sobre los avances y los desafíos que aún enfrentan las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

El doodle de Google por el 8M

Al entrar al buscador, lo primero que verás será el doodle que llama la atención por sus tonalidades en morado y rosa, de acuerdo con la empresa, esto es lo que quieren representar a través de la ilustración.

“En este Doodle anual del Día Internacional de la Mujer, se destaca cómo las mujeres han moldeado los campos de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM) a través de avances y descubrimientos”.

Cada 8 de marzo se realizan actividades, eventos y manifestaciones en varios países. Estas acciones buscan visibilizar problemáticas como la desigualdad laboral, la violencia de género y la falta de oportunidades en distintos espacios públicos y privados.

Cómo surgió el Día Internacional de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer tiene su origen en las movilizaciones de trabajadoras que, desde el siglo XIX, comenzaron a exigir mejores condiciones laborales, salarios justos y reconocimiento social.

Durante la Revolución Industrial, miles de mujeres trabajaban en fábricas con jornadas largas y con sueldos mucho menores a los de los hombres. En ese contexto surgieron varias protestas y movimientos que buscaban cambiar esa realidad.

Marcha del 8M. Cuartoscuro / Graciela López Herrera

Uno de los antecedentes más mencionados ocurrió en 1857, cuando trabajadoras textiles se manifestaron en Nueva York para denunciar sus condiciones de trabajo y exigir mejoras salariales. En muchos casos, las mujeres recibían menos de la mitad del pago que obtenían los hombres por realizar el mismo trabajo.

La propuesta de crear un día dedicado a las mujeres

El reconocimiento internacional de esta fecha comenzó a tomar forma en 1910 durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague, Dinamarca.

En ese encuentro, la dirigente socialista Clara Zetkin propuso establecer un día dedicado a las mujeres trabajadoras con el objetivo de impulsar la igualdad de derechos y promover el sufragio femenino.

Marcha 8M en CDMX. Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz

Un año después, el 19 de marzo de 1911, se realizó la primera conmemoración del Día de la Mujer en países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Con el paso del tiempo, la fecha comenzó a adoptarse en otras regiones del mundo.

Ese mismo año ocurrió un hecho que marcó profundamente la historia laboral: el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist Factory en Nueva York. El 25 de marzo de 1911 murieron 146 trabajadores, la mayoría mujeres jóvenes inmigrantes y algunas niñas. Las puertas del lugar estaban cerradas por los dueños para evitar pausas durante la jornada laboral, lo que impidió que las personas pudieran escapar del incendio.

Marcha 8M en la CDMX Cuartoscuro

Un año después se registró otra protesta importante en Estados Unidos. Miles de obreras textiles participaron en la conocida Huelga de Lawrence, en Massachusetts, donde marcharon bajo la consigna “Pan y rosas”, un lema que sintetizaba su reclamo por mejores salarios y condiciones de vida dignas. Con el tiempo, esta frase se convirtió en un símbolo de las luchas laborales y de los movimientos por los derechos de las mujeres.

Finalmente, en 1975 la Organización de las Naciones Unidas oficializó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, consolidando esta jornada como un momento global de reflexión sobre la igualdad de género.

Marcha del 8 de marzo en Ciudad de México

En Ciudad de México, distintos colectivos feministas convocaron a una movilización para este 8 de marzo que recorrerá algunas de las principales avenidas del centro de la capital.

De acuerdo con la convocatoria, el punto de reunión está previsto a partir de las 11:30 de la mañana y la salida de la marcha se contempla alrededor de las 12:00 horas. Algunos grupos también anunciaron actividades previas desde las 9:00 de la mañana.

El recorrido incluirá puntos como el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Zócalo capitalino, por lo que se prevén afectaciones viales durante varias horas en estas zonas.

Entre las principales demandas que se esperan escuchar durante la movilización están el alto a la violencia contra niñas y mujeres, justicia en casos de desapariciones y agresiones, además de denuncias relacionadas con precariedad laboral, gentrificación y persecución de activistas.

Al finalizar la movilización, en la Glorieta de las Mujeres que Luchan se proyectará de manera gratuita el documental Rebeladas, dirigido por las cineastas Tabatta Salinas y Andrea Gautier, el cual recientemente se estrenó en salas de cine.

