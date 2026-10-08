Amazon vuelve a las tabletas en México con Alexa+ y tres nuevos dispositivos; precio y lanzamiento

Amazon regresa al mercado de las tabletas y México es uno de los primeros mercados en recibir las nuevas Amazon Alexa Tablet, una línea compuesta por tres modelos que buscan combinar entretenimiento, productividad y lectura en un solo dispositivo, tal como sucedió en el pasado con sus disipativos Fire.

A diferencia de su intento pasado por conquistar el mercado de las tabletas, ahora han dado un giro importante. Lo primero es un diseño más elegante, pero también mejorando la potencia de los dispositivos para que sean capaces de correr su propia inteligencia artificial Alexa+, la cual ya puede ser usada en México en sus asistentes de hogar.

En las nuevas Alexa Tablet, Alexa+ será capaz de entender el contexto de lo que aparece en pantalla y ayudar al usuario sin interrumpir sus actividades.

Las especificaciones de las nuevas Amazon Alexa Tablet

La compañía lanzará tres modelos: Amazon Alexa Tablet 12 Pro, Amazon Alexa Tablet 11 y Amazon Alexa Tablet 8, ofreciendo acceso nativo a aplicaciones como Prime Video, Kindle, Audible, Amazon Music y Amazon Luna, además de compatibilidad con Google Play Store para descargar servicios como Netflix, YouTube, Gmail, Microsoft Copilot y Google Docs.

La protagonista de la nueva generación es la Amazon Alexa Tablet 12 Pro, el modelo más avanzado desarrollado por la compañía hasta la fecha. Cuenta con un cuerpo de aluminio de apenas 6.5 mm de grosor y una pantalla de 12 pulgadas, frecuencia de actualización de 120 Hz y formato 3:2, diseñado para combinar productividad y consumo multimedia.

El procesador es de ocho núcleos fabricado en 4 nanómetros y hasta 16 GB de memoria RAM. Para el disfrute multimedia tiene cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos, conectividad Wi‑Fi 6E y una autonomía de hasta 16 horas de reproducción de video.

Uno de los elementos más distintivos es la nueva pantalla Nanomatte, disponible en una versión específica de la Tablet 12 Pro que reduce los efectos de los reflejos sin afectar la calidad visual.

Los usuarios podrán complementar su experiencia con el lanzamiento del Pro Pen con carga magnética inalámbrica así como el teclado Pro Keyboard que se conecta magnéticamente sin necesidad de emparejamiento Bluetooth.

En cuanto al resto de la gama, la Amazon Alexa Tablet 11 incorpora una pantalla de 11 pulgadas con resolución 2.5K, tasa de refresco de 90 Hz, procesador de ocho núcleos, 8 GB de RAM y batería de hasta 15 horas. Mientras tanto, la Amazon Alexa Tablet 8 apuesta por la portabilidad gracias a su peso de solo 329 gramos, pantalla de 8.7 pulgadas y una autonomía de hasta 14 horas.

Precios y disponibilidad en México

La nueva familia de tabletas Amazon Alexa llegará al mercado mexicano a partir del 14 de octubre con los siguientes precios: