La llegada al mercado de Grand Theft Auto VI (GTA VI) ha generado un fenómeno cultural en todo el mundo, no solo por los 13 años de espera que tuvieron que esperar los jugadores sino por los gráficos que ofrece; pero el lanzamiento también se ha convertido en un tema entre los padres de familia que tienen a sus hijos menores de edad pidiendo comprar el título.

Diversas asociaciones han advertido sobre los riesgos de permitir que menores de edad accedan a este videojuego sin supervisión ni conocimiento previo de su contenido explícito.

Desarrollado por Rockstar Games y ambientado en la ficticia ciudad de Vice City, el título lleva a los jugadores a una trama donde deben llevar a Lucía y Jason por diferentes misiones con una narrativa que toca temas de adultos como asaltos a mano armada, violencia gráfica visceral, consumo explícito de drogas y alcohol, lenguaje altisonante, desnudos, escenas sexuales explícitas y dinámicas relacionadas con prostitución y agresiones.

Todos estos temas no son nuevos, de hecho han sido parte del sello característico del título.

Los psicólogos especializados en adicciones tecnológicas subrayan que muchos adultos subestiman el nivel de realismo de la entrega y de la influencia que pueden tener y advierten que, si bien un padre puede prohibir a su hijo jugarlo puede encontrar videos en redes sociales como TikTok o Twitch, por lo que recomiendan hablar con sus hijos de los temas que tratan, además de ayudarlos a diferencias la realidad de la ficción.

¿A partir de qué edad está permitido jugar GTA VI?

De acuerdo con los organismos internacionales de clasificación de videojuegos —como la ESRB en América y el sistema PEGI en Europa—, GTA VI cuenta con una etiqueta M (Mature / +17) y PEGI 18, respectivamente.

En México, la clasificación del juego es “C”. Esto significa que su venta y uso están estrictamente recomendados para mayores de edad.

¿Cómo aplicar controles parentales en PlayStation 5 y Xbox Series X|S?

Si un padre desea impedir el acceso de su hijo a esta clase de videojuegos puede aplicarse el control parental en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S.