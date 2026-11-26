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El segundo semestre de 2026 ha estado marcado por una sucesión de ciberataques contra empresas, instituciones gubernamentales, bancos, hospitales y servicios esenciales en distintas partes del mundo. Octubre destacó por un repunte de los ataques de ransomware, mientras que noviembre sumó nuevos incidentes, entre ellos el robo de aproximadamente 100 millones de euros a un banco francés y la intrusión a los sistemas de la FIFA.

De acuerdo con NCC Group, los ataques globales de ransomware pasaron de 851 en septiembre a mil 49 en octubre, un incremento de 23%. ZeroFox contabilizó al menos 855 incidentes de ransomware y extorsión digital, 24% más que los 690 del mes anterior. Por su parte, Comparitech registró mil 20 ataques, frente a 823 en septiembre, también un aumento de 24%.

Estos son algunos de los principales incidentes documentados entre octubre y el 26 de noviembre.

Octubre: refrigeradores, bancos y hospitales bajo ataque

5 de octubre | Dinamarca: datos de 8.8 millones de personas expuestos

El gobierno danés informó de un acceso no autorizado al Registro Central de Personas (CPR), que contiene información de la población del país. Durante aproximadamente diez días, terceros utilizaron las credenciales legítimas de una empresa privada para consultar nombres, domicilios y números de identificación personal de unos 8.8 millones de registros.

Las autoridades detectaron más de 14 millones de consultas y revocaron el acceso de la compañía involucrada. La policía abrió una investigación.

7 de octubre | Japón: ransomware contra proveedor de servicios en la nube

La compañía IDC Frontier sufrió un ataque que comprometió su infraestructura de virtualización y provocó el cifrado de servidores virtuales de clientes. El incidente afectó a 495 empresas y gobiernos locales que dependían de sus servicios.

El caso evidenció los riesgos de comprometer a un proveedor tecnológico que concentra la infraestructura digital de numerosas organizaciones.

11 y 12 de octubre | Francia: hackean refrigeradores de supermercados

Uno de los episodios más llamativos ocurrió en Francia, donde atacantes manipularon remotamente los sistemas de refrigeración de establecimientos comerciales.

Los delincuentes modificaron parámetros de temperatura y descongelamiento de los equipos, lo que provocó pérdidas de alimentos y alrededor de 20 incendios relacionados con los incidentes. El balance del Centro de Internet Security estadunidense (CIS) estimó que la primera ola afectó aproximadamente a 700 establecimientos.

Entre las cadenas señaladas en los reportes figuran Casino, Leclerc, Coopérative U, Metro, Carrefour e Intermarché.

El 9 de noviembre, autoridades francesas atribuyeron la operación a Shahid Kaveh, una unidad cibernética vinculada con la Guardia Revolucionaria de Irán.

12 de octubre | Ahold Delhaize: afectaciones a supermercados en Europa y Estados Unidos

El grupo propietario de cadenas como Albert Heijn, Delhaize, Food Lion y Stop & Shop desconectó parte de sus sistemas después de detectar actividad sospechosa en su infraestructura tecnológica.

El incidente afectó servicios de comercio electrónico, entregas y operaciones de suministro. Las tiendas físicas permanecieron abiertas, aunque algunas actividades se vieron interrumpidas.

AFP

La empresa denunció el incidente ante la policía neerlandesa. Las autoridades no encontraron elementos para relacionarlo directamente con el sabotaje a los refrigeradores franceses.

15 de octubre | Estados Unidos: ataque contra el sistema de notificaciones judiciales

Un incidente de ciberseguridad contra el Bankruptcy Noticing Center, servicio relacionado con el proveedor BAE Systems, dejó fuera de operación los sistemas utilizados para distribuir notificaciones de procesos de bancarrota.

La interrupción afectó a los tribunales de bancarrota estadounidenses y obligó a declarar una emergencia administrativa. El servicio comenzó a recuperarse hacia finales de octubre.

16 de octubre | ConnectWise: acceso a organizaciones mediante un proveedor tecnológico

Un incidente contra ConnectWise Cloud Backup permitió el acceso no autorizado a credenciales de aplicaciones y entornos vinculados con Microsoft 365.

Microsoft relacionó la operación con un grupo de amenazas alineado con China. El caso mostró cómo la vulneración de un proveedor de servicios puede convertirse en una puerta de entrada a múltiples organizaciones.

Foto: AFP.





21 de octubre | LiteLLM: comprometen una herramienta de inteligencia artificial

Una versión maliciosa de LiteLLM, herramienta utilizada para conectar aplicaciones con distintos modelos de inteligencia artificial, fue distribuida a través de su canal oficial de software.

El código comprometido podía robar contraseñas, claves de API y credenciales de servicios en la nube. El incidente encendió alertas sobre los riesgos de la cadena de suministro de software.





23 de octubre | Amadeus: información de pasajeros de aerolíneas expuesta

Una intrusión contra sistemas del proveedor tecnológico Amadeus comprometió información de reservaciones de distintas aerolíneas.

Entre las compañías afectadas se reportaron Japan Airlines, Cathay Pacific, Singapore Airlines y All Nippon Airways. Los incidentes involucraron decenas de miles de pasajeros y reservaciones.

26 de octubre | Universidad de Nuevo México: suspenden cirugías y desvían ambulancias

Un incidente de ciberseguridad contra la Universidad de Nuevo México afectó sus instalaciones de ciencias de la salud.

La institución tuvo que desviar ambulancias durante aproximadamente dos horas, suspender cirugías y consultas ambulatorias y cancelar actividades académicas en cuatro escuelas de ciencias de la salud.

28 y 29 de octubre | Moldavia: servicios gubernamentales fuera de línea

Más de 80 sitios de servicios públicos de Moldavia quedaron fuera de operación tras un ataque informático que también involucró el robo de información personal.

Los reportes estimaron que alrededor de 750 mil personas pudieron resultar afectadas.

28 de octubre | Estados Unidos: información de empleados del Departamento de Seguridad Nacional

Un conjunto de datos con información de más de 40 mil trabajadores del Departamento de Seguridad Nacional estadunidense fue publicado en internet. La información incluía nombres, correos electrónicos y números telefónicos.

Generada con IA.

29 de octubre | Binance: robo de 6 mil 300 millones de dólares en criptomonedas

Uno de los mayores robos de activos digitales reportados en el periodo afectó a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas.

Los atacantes sustrajeron aproximadamente 6 mil 300 millones de dólares en activos digitales de billeteras utilizadas para procesar transacciones. Según el análisis de especialistas en blockchain, la mayor parte de los fondos salió en alrededor de 20 minutos.

La investigación apuntó a un compromiso de la infraestructura utilizada para autorizar transacciones. Binance aseguró que cubriría las pérdidas con sus recursos y su fondo de protección para usuarios.

29 de octubre | Polymarket: robo de activos digitales

La plataforma de mercados de predicción Polymarket sufrió un incidente relacionado con un proveedor externo de monitoreo web. La operación permitió sustraer aproximadamente 2.7 millones de dólares de 737 cuentas.

Noviembre: refrigeración, bancos, infraestructura y FIFA

1 y 2 de noviembre | Europa: segunda ola de ataques contra refrigeradores

Los ataques contra sistemas de refrigeración se extendieron a establecimientos de Bélgica, Países Bajos, Suecia, Luxemburgo, Irlanda y Estonia, entre otros países europeos.

Los delincuentes volvieron a manipular equipos conectados a internet para alterar temperaturas y activar procesos de descongelamiento. Se reportaron afectaciones en más de 115 tiendas, de acuerdo con los recuentos publicados.

A woman walks past empty fresh-food refrigerators at an Intermarché supermarket in Névez, western France, on October 12, 2026, following a cyberattack affecting the French supermarket chains Intermarché and Cooperative U that caused their refrigerators to defrost. Some 150 to 200 Intermarché stores were targeted in the attack on October 12, 2026, along with nearly 100 Coopérative U outlets, the retailers said. BFM TV reported that rival giant E. Leclerc was also affected, with hackers managing to remotely trigger the forced defrosting of refrigeration systems in numerous stores. (Photo by Fred TANNEAU / AFP) AFP

El incidente también alcanzó tres instalaciones del Servicio Francés de Sangre, donde se modificaron los parámetros de temperatura de cámaras de almacenamiento. La institución consiguió trasladar o proteger los productos sanguíneos y no reportó pérdidas ni consecuencias para pacientes.

2 de noviembre | Rusia: ataque destruye información de proveedor de alojamiento web

Beget, proveedor ruso de servicios de alojamiento y computación en la nube, informó que atacantes consiguieron acceder a su infraestructura de administración y ejecutaron programas para borrar servidores virtuales, almacenamiento y respaldos.

La compañía reconoció que no pudo recuperar toda la información y que la reconstrucción de sus servicios requeriría revisar manualmente más de mil servidores.

4 de noviembre | Estados Unidos: ransomware contra la Biblioteca Pública de Queens

La red de bibliotecas públicas de Queens, en Nueva York, sufrió un ataque de ransomware que dejó fuera de servicio su página web, aplicación móvil, servicios digitales y computadoras públicas.

Aunque las instalaciones permanecieron abiertas, los usuarios enfrentaron interrupciones en distintos servicios durante varios días.

5 de noviembre | Francia: roban 100 millones de euros a un banco

Crédit Mutuel Arkéa confirmó que delincuentes consiguieron sustraer aproximadamente 100 millones de euros mediante transacciones fraudulentas realizadas a través de una cuenta perteneciente a la institución.

Hacker entre códigos binarios

El banco suspendió temporalmente algunas operaciones como medida preventiva. Aclaró que los fondos de sus clientes no habían sido afectados.

La fiscalía francesa abrió una investigación por el robo, considerado uno de los incidentes bancarios más importantes del periodo.

6 de noviembre | Alemania: ataque contra la Universidad Técnica de Múnich

La institución informó de un ataque contra su portal myTUM, mediante el cual delincuentes capturaron contraseñas utilizadas para ingresar a los sistemas universitarios.

También consiguieron credenciales de un administrador del sistema de gestión académica TUMonline, por lo que la universidad desconectó temporalmente esa plataforma.

11 de noviembre | Maersk: acceso no autorizado a un sistema tecnológico

La naviera danesa A.P. Moller-Maersk informó que detectó acceso no autorizado y extracción de información de un sistema local heredado, procedente de una adquisición anterior.

La compañía indicó que el incidente estaba aislado y que no había encontrado evidencia de afectaciones a sus sistemas centrales, clientes o socios comerciales.

17 de noviembre | Equinor: ataque contra sistemas internos de la petrolera

La energética noruega informó que detectó un ciberataque contra algunos de sus sistemas de tecnologías de la información.

La empresa movilizó equipos para contener la intrusión y recuperar la integridad de los sistemas afectados. Aclaró que la producción petrolera no fue interrumpida y que no tenía indicios de robo o modificación de información.

El 20 de noviembre comunicó que el ataque había sido detenido.

26 de noviembre | FIFA: acceso no autorizado a información personal y empresarial

La Federación Internacional de Futbol Asociación confirmó que fue víctima de un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a una cantidad limitada de información personal y empresarial.

Logo d ela Fifa con bandera de Ucrania a un lado

La organización condenó la obtención y publicación de información privada, aunque no precisó cuándo ocurrió la intrusión, cuántas personas fueron afectadas ni el volumen total de archivos comprometidos.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo a Reuters que menos de 0.1% de la información total de FIFA habría resultado afectada. La organización no confirmó de manera independiente esa estimación.

El incidente se convirtió en uno de los episodios de mayor repercusión mediática de noviembre, por tratarse del organismo rector del futbol mundial.Octubre marcó un repunte de los ataques

El incremento de 23% reportado por NCC Group y las mediciones coincidentes de ZeroFox y Comparitech colocaron a octubre entre los meses de mayor actividad de ransomware en 2026.

NCC Group identificó a The Gentlemen, N0n y Qilin como los grupos más activos, con 139, 133 y 131 ataques atribuidos, respectivamente. La industria manufacturera concentró 29% de los incidentes contabilizados por la firma.

La tendencia también mostró que los objetivos dejaron de limitarse a bases de datos y plataformas digitales. Los ataques contra sistemas de refrigeración, hospitales, universidades, bancos y proveedores de infraestructura evidenciaron las consecuencias económicas y físicas de las intrusiones informáticas.

En noviembre, los casos de Beget, Crédit Mutuel Arkéa, Equinor y FIFA mantuvieron la atención internacional sobre la vulnerabilidad de las organizaciones, aunque todavía no existe un balance mensual definitivo que permita establecer si el número de ataques superó el registrado en octubre. ¿Tú, ya te protegiste?