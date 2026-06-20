¿Volveremos a la Luna en 2028? Este es el gran obstáculo que la NASA debe superar

Después de más de medio siglo desde las últimas misiones tripuladas a la Luna, la NASA quiere escribir un nuevo capítulo en la historia de la exploración espacial. El objetivo es claro con volver a pisar la superficie lunar en 2028 mediante el programa Artemis. Sin embargo, llegar hasta ese punto no será fácil.

La agencia espacial estadounidense reconoció recientemente que aún hay varios pasos cruciales por cumplir antes de pensar en enviar astronautas nuevamente al satélite natural de la Tierra. Y uno de los más importantes es el éxito de Artemis III, una misión que servirá para probar tecnología y maniobras fundamentales para los viajes lunares del futuro.

Aunque la NASA se muestra optimista, algunos expertos consideran que el calendario es bastante ambicioso.

Artemis III, la misión que puede cambiarlo todo

Artemis III no será un viaje convencional. Se trata de una operación que requiere una coordinación casi perfecta entre varias naves y diferentes equipos de trabajo.

La misión contempla que la NASA envíe a los astronautas a bordo de la nave Orion, mientras que otras dos compañías privadas, SpaceX y Blue Origin, aportarán los vehículos espaciales que participarán en las pruebas.

El plan es que las tres naves se encuentren en la órbita terrestre para realizar diversas maniobras antes de pensar en futuras expediciones lunares.

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Uno de los primeros vehículos en despegar sería Blue Moon, el módulo de aterrizaje desarrollado por Blue Origin. Este permanecería en el espacio durante varios meses esperando la llegada de la tripulación de Artemis III.

Posteriormente, la nave Orion despegaría con los astronautas y se acoplaría con Blue Moon para probar sistemas electrónicos y de soporte vital.

Después entraría en escena Starship, la gigantesca nave de SpaceX, que también deberá demostrar que puede operar con seguridad en este tipo de misiones.

Todo el recorrido tendría una duración aproximada de dos semanas, tras las cuales los astronautas regresarían a la Tierra con un amerizaje en el Océano Pacífico.

SpaceX enfrenta uno de los mayores desafíos

Uno de los factores que más preocupa a los especialistas es el avance del sistema Starship, desarrollado por SpaceX.

La compañía de Elon Musk planea utilizar una nueva versión de su enorme cohete para Artemis III. Sin embargo, durante pruebas recientes se registraron fallas en algunos motores, situación que obligó a una investigación y pausó temporalmente nuevos lanzamientos.

Esto significa que SpaceX tendrá menos tiempo para completar vuelos de prueba y demostrar que su tecnología está lista para una misión tan importante.

Misión Artemis III NASA

Pese a ello, la empresa continúa trabajando en nuevas versiones del vehículo con la esperanza de cumplir los plazos establecidos por la NASA.

Blue Origin también tiene una carrera contra el tiempo

Los retos no terminan ahí. Blue Origin, la empresa fundada por Jeff Bezos, también necesita acelerar el desarrollo de Blue Moon y del cohete New Glenn, que será el encargado de poner el módulo en órbita.

Pero hace apenas unas semanas la compañía enfrentó un contratiempo importante cuando una prueba de motores terminó con daños en su plataforma de lanzamiento.

Ahora los ingenieros trabajan para reparar las instalaciones y continuar con el programa de pruebas.

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Aunque la empresa ha asegurado que volverá a lanzar su cohete próximamente, algunos especialistas creen que los tiempos serán muy ajustados.

La NASA también tiene trabajo pendiente

Mientras SpaceX y Blue Origin avanzan con sus desarrollos, la NASA no se ha quedado de brazos cruzados.

Los ingenieros están reacondicionando la plataforma móvil desde la que despegará el poderoso Sistema de Lanzamiento Espacial, conocido como SLS, el cohete que transportará a la nave Orion y a la tripulación.

Además, deberán ensamblar nuevamente cada componente del sistema, una tarea compleja que puede tomar varios meses.

La experiencia previa demuestra lo delicado del proceso. Para Artemis II, el ensamblaje completo tardó cerca de un año.

¿Es posible llegar a la Luna en 2028?

La respuesta corta es sí, pero todavía quedan muchos obstáculos por superar.

La NASA mantiene la confianza en que las empresas involucradas cumplirán con los tiempos previstos y que las tecnologías estarán listas para mediados de 2027, permitiendo así que Artemis III se convierta en un paso decisivo rumbo a la Luna.

Sin embargo, cualquier retraso en las pruebas, problemas técnicos o fallas en los lanzamientos podría modificar el calendario.

Misión Artemis III NASA

Aun así, la agencia espacial parece decidida a continuar. Después de décadas soñando con volver a la Luna, la meta está más cerca que nunca, aunque todavía hay una carrera contrarreloj que ganar antes de hacer historia otra vez.