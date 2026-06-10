Descubrimiento en la Vía Láctea: detectan un inmenso agujero negro activo de miles de años

Durante décadas, los científicos se han preguntado si el gigantesco agujero negro que habita en el corazón de nuestra galaxia era realmente tan tranquilo como parecía. Ahora, un descubrimiento realizado cerca de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo de la Vía Láctea, podría cambiar parte de lo que se sabía sobre su comportamiento.

Un grupo de investigadores logró detectar una enorme cavidad en forma de cono en una región cercana al centro galáctico. Lo más sorprendente es que esta estructura parece haber sido moldeada por un viento extremadamente caliente y energético expulsado desde las inmediaciones del agujero negro durante miles de años.

Aunque la noticia ha despertado gran interés entre los aficionados a la astronomía, los expertos aclaran que no existe ningún peligro para la Tierra. Más bien, se trata de una oportunidad única para entender mejor cómo funcionan estos misteriosos objetos que dominan el universo.El extraño vacío hallado en el corazón de la galaxia

Los investigadores identificaron una zona donde prácticamente desaparece el gas molecular frío que normalmente debería encontrarse alrededor de Sagitario A*.

A simple vista podría parecer un detalle menor, pero para los astrónomos se trata de una huella enorme. La cavidad descubierta tiene una longitud cercana a tres años luz y presenta una forma cónica claramente orientada hacia el agujero negro.

Ese detalle llamó inmediatamente la atención de los científicos, ya que difícilmente podría tratarse de una coincidencia.

La teoría más sólida hasta ahora apunta a que el vacío fue creado por una corriente de material caliente expulsada desde la región cercana al agujero negro, algo parecido a un viento cósmico capaz de barrer el gas que encuentra a su paso.

¿Qué es Sagitario A*?

Sagitario A* es el agujero negro supermasivo situado en el centro de la Vía Láctea, a unos 26 mil años luz de nuestro planeta.

Su tamaño es difícil de imaginar. Los cálculos indican que posee una masa equivalente a aproximadamente cuatro millones de veces la del Sol.

A pesar de sus dimensiones gigantescas, este agujero negro no se encuentra entre los más activos del universo. De hecho, suele ser catalogado como relativamente tranquilo si se compara con otros núcleos galácticos que expulsan enormes chorros de energía visibles a distancias colosales.

La primera imagen de un agujero negro se creó usando observaciones del centro de la galaxia M87 captadas por el Telescopio de Horizonte de Sucesos.

Precisamente por eso el descubrimiento ha generado tanto interés entre la comunidad científica.

Una pista que los astrónomos buscaron durante medio siglo

Desde hace más de 50 años, los modelos teóricos sugieren que los agujeros negros no solo absorben materia. También pueden expulsar parte de la energía generada por el material que cae hacia ellos.

Sin embargo, encontrar pruebas directas de este fenómeno en Sagitario A* había sido una tarea complicada.

La nueva cavidad parece ser justamente la evidencia que faltaba.

Los investigadores consideran que la estructura observada es la marca dejada por un flujo energético que ha estado actuando durante miles de años, modificando lentamente el entorno del agujero negro.

En otras palabras, el centro de nuestra galaxia podría haber estado mucho más activo de lo que se pensaba.

La tecnología que hizo posible el hallazgo

Para llegar a esta conclusión, los especialistas analizaron cinco años de observaciones obtenidas por ALMA, uno de los observatorios astronómicos más avanzados del mundo, ubicado en el desierto de Atacama, en Chile.

Gracias a la enorme sensibilidad de sus radiotelescopios, el equipo logró observar con un nivel de detalle sin precedentes el gas que rodea a Sagitario A*.

Posteriormente aplicaron técnicas especiales para eliminar parte de la intensa emisión producida por el propio agujero negro, permitiendo revelar estructuras que permanecían ocultas.

Agujero negro en el centro en el centro de la vía láctea.

La imagen final mostró con claridad la presencia de la gigantesca cavidad.

Chandra confirmó que no era una ilusión

Para asegurarse de que el hallazgo era real, los científicos compararon sus resultados con observaciones obtenidas por el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA.

Mientras ALMA mostraba la ausencia de gas frío, Chandra detectó emisiones de rayos X en la misma región, una señal compatible con la presencia de material extremadamente caliente.

Esta combinación fortaleció la hipótesis de que un viento energético procedente del agujero negro es el responsable de la estructura observada.Un viento cósmico activo durante 20 mil años

Uno de los aspectos más llamativos del estudio es que los investigadores calculan que este fenómeno habría permanecido activo durante al menos 20 mil años.

Aunque esa cifra parece enorme para la escala humana, en términos astronómicos representa apenas un instante.

La estimación se basa en los efectos que el flujo energético ha dejado sobre distintas nubes de gas cercanas al núcleo galáctico.

¿Representa algún peligro para la Tierra?

La respuesta es no.

A pesar de lo espectacular del descubrimiento, los expertos subrayan que Sagitario A* se encuentra demasiado lejos como para representar una amenaza para nuestro planeta.

La cavidad detectada es simplemente una evidencia de la interacción entre el agujero negro y el material que lo rodea.

Lo verdaderamente importante es que este hallazgo ayuda a comprender mejor cómo los agujeros negros pueden influir en la formación de estrellas, la distribución del gas y la evolución general de las galaxias.

Una nueva ventana al corazón de la Vía Láctea

La investigación refuerza la idea de que los agujeros negros son mucho más que enormes devoradores de materia. También pueden moldear activamente su entorno y dejar señales visibles durante miles de años.

Aunque todavía quedan preguntas por responder sobre el origen exacto de este viento cósmico y su comportamiento a largo plazo, el descubrimiento representa una de las evidencias más sólidas obtenidas hasta ahora sobre la actividad de Sagitario A*.

Representación de un agujero negro. (Reuters)

Y mientras los astrónomos continúan estudiando el centro de nuestra galaxia, cada nueva observación acerca un poco más a la humanidad a comprender los secretos que esconde el corazón de la Vía Láctea.