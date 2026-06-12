¿Cómo jugar GRATIS el Mundial 2026 en Google? Reta a personas de todo el mundo

La fiebre por el Mundial 2026 no solo se vive en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá. También llegó a los teléfonos móviles gracias a una función especial que Google habilitó dentro de su buscador y que ya está llamando la atención de miles de aficionados.

Se trata de un minijuego gratis que permite a los usuarios participar en una competencia global desde cualquier lugar. Lo mejor es que no requiere instalaciones, registros complicados ni pagos. Todo ocurre directamente desde el buscador.

Así puedes activar el juego del Mundial 2026 en Google

Entrar al juego es más sencillo de lo que parece. Desde un teléfono Android o iPhone, basta con abrir Google y escribir palabras relacionadas con el torneo, como "Mundial 2026", "Copa del Mundo" o incluso el nombre de algún partido que se esté disputando.

Al realizar la búsqueda aparece un pequeño ícono con forma de balón en una esquina de la pantalla. Al tocarlo, el minijuego se abre de inmediato y permite comenzar a jugar en cuestión de segundos.

La experiencia está diseñada para que cualquier persona pueda entenderla rápidamente, incluso si nunca ha jugado un videojuego de futbol.

¿Cómo se juega Mini Cup?

El nombre del juego es Mini Cup y su dinámica gira alrededor de los penales.

Primero debes elegir una selección nacional. Después comienza el desafío: marcar la mayor cantidad de goles posible de forma consecutiva.

Para disparar, únicamente hay que deslizar el dedo sobre la pantalla en dirección al arco. Conforme se acumulan anotaciones, el arquero aumenta su velocidad y hace más difícil mantener la racha.

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Si el balón sale desviado o el guardameta logra detener el disparo, la partida termina inmediatamente. Aunque parece sencillo al principio, la dificultad aumenta considerablemente después de varios goles seguidos, por lo que alcanzar una marca alta se convierte en un verdadero reto.

Compite contra jugadores de todo el planeta

Uno de los aspectos más llamativos de Mini Cup es que los puntos obtenidos por cada usuario ayudan a su selección dentro de una clasificación mundial.

Cada gol suma unidades para el país elegido y el marcador global se actualiza constantemente. Esto genera una competencia entre aficiones de distintos países que buscan colocar a su selección en los primeros lugares del ranking.

Además del marcador internacional, el juego guarda estadísticas personales como el número máximo de goles alcanzados, las partidas disputadas y otros logros que pueden desbloquearse con el tiempo.

En otras palabras, no solo compites contra ti mismo, sino también contra miles de personas alrededor del mundo.Un juego que ya había conquistado a los aficionados

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Aunque muchos lo están descubriendo apenas durante el Mundial 2026, Mini Cup no es completamente nuevo.

Google presentó una versión similar durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 y posteriormente la recuperó para la Eurocopa 2024.

Ahora, con el torneo mundialista celebrado en Norteamérica, la compañía decidió actualizar la experiencia incorporando las selecciones y partidos correspondientes a esta edición.

El resultado es una propuesta sencilla, rápida y perfecta para matar el tiempo mientras se espera el siguiente encuentro del campeonato.

Netflix también tiene su propio videojuego del Mundial

Netflix anunció recientemente el lanzamiento de FIFA World Cup: Launch Edition, un videojuego disponible para quienes cuentan con una suscripción activa al servicio de streaming.

El título incluye las selecciones participantes, jugadores oficiales y estadios inspirados en la Copa del Mundo 2026.

Una de sus características más curiosas es que utiliza el televisor como pantalla principal mientras el teléfono celular funciona como control. El sistema se conecta mediante un código QR y permite partidas con varios jugadores al mismo tiempo.Cómo seguir los partidos del Mundial 2026 desde Google

Además del minijuego, Google incorporó herramientas para que los aficionados no pierdan detalle de la competencia.

Los usuarios pueden consultar marcadores en vivo, resultados actualizados y recibir alertas relacionadas con sus equipos favoritos.

En Android existe la opción de mantener una burbuja flotante con el resultado de un encuentro mientras se utilizan otras aplicaciones.

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Por su parte, los usuarios de iPhone pueden activar notificaciones que informan sobre goles, expulsiones y momentos importantes de cada partido.

Con estas funciones, Google busca convertirse en un centro de seguimiento para los aficionados al futbol, combinando información en tiempo real con entretenimiento gratis durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.