Vivo lanza la serie V70, y apuesta a la gama media

En sólo cinco años, México se ha convertido en uno de los mercados más importantes para vivo gracias a que centró su estrategia en el mercado de gama media de teléfonos inteligentes, la cual continúa con el reciente lanzamiento de la serie V70.

Diana Ávalos, directora de marketing de vivo México, recordó que la marca comenzó a operar en el país en 2021 en plena pandemia y, pese a esto, fue bien recibida por los consumidores.

Esto se refleja en que vivo tiene actualmente cerca de 4.5 millones de usuarios activos y cerca de uno por ciento de participación de mercado, según cifras de Statcounter al cierre de 2025.

“Cuando llegamos a México primero posicionamos gama media y un poco media alta. Ahorita ya introducimos nuevas series como la X300 Pro, pero seguiremos enfocándonos en gama media que es nuestro núcleo y donde podemos encontrar mucho potencial, es lo que el consumidor busca”, aseguró al platicar con Excélsior.

Añadió que el reto es innovar, por eso no sólo tienen seis centros de desarrollo alrededor del mundo y varias patentes, también se han enfocado en realizar alianzas como con Zeiss para el lente de la cámara de los smartphones.

“La expectativa más importante que tenemos es dar al consumidor un costo-beneficio”, resaltó Ávalos.

El lanzamiento

Todo lo anterior se refleja en los nuevos modelos de gama media de vivo llamados V70 y V70 FE, los cuales ya están disponibles en México.

El equipo V70 incorpora un procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 12 Gigabytes de RAM, 512 Gigabytes de almacenamiento y una batería de 6 mil 500 miliamperios.

Al ser co-desarrollado con Zeiss se tiene un enfoque en el apartado de cámara, la cual es dual con una principal de 50 megapíxeles y una súper teleobjetivo también de 50 megapíxeles con estructura periscópica.

El reto es seguir innovando y siempre pensamos en lo que le puede gustar al consumidor mexicano.”

Diana Ávalos

Directora de Marketing de Vivo México

Cuenta con el Modo Escenario con IA que sirve para capturar retratos con gran nivel de detalle y estabilidad, incluso en 4K a 60 cuadros por segundo. A esto se añade el modo Retrato de 85 mm que captura la imagen con una perspectiva equilibrada y un mayor nivel de detalle.

En lo que respecta a vivo V70 FE, por dentro tiene un procesador MediaTek Dimensity 7360-Turbo, memoria RAM de 8 Gigabytes, 512 Gigabytes de almacenamiento y una batería de 7 mil miliamperios.

Destaca en el apartado de cámara porque es el primer modelo de la serie que incorpora un sensor de 200 megapíxeles con estabilización óptica de imagen, lo que se complementa con un súper zoom de 30x con mejora de teleobjetivo.

Ambos equipos tienen resistencia al polvo y al agua, así como un sistema de enfriamiento para mantener un rendimiento estable durante el uso prolongado de la cámara y la grabación de video en alta resolución.