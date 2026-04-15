IA y redes sociales redefinen hoy los hábitos

Las redes sociales y la inteligencia artificial se han convertido en herramientas clave para los consumidores en América Latina porque les permiten acceder a más información para sus elecciones de compra.

De acuerdo con el estudio Tendencias Digitales LATAM 2026, realizado por Comscore, la inteligencia artificial se consolidó como un nuevo punto de entrada a la información y al proceso de decisión del consumidor.

“Comprender qué marcas y contenidos son mencionados por los asistentes de inteligencia artificial, así como seguir de cerca la evolución del posicionamiento en buscadores, será fundamental para interpretar este nuevo ecosistema digital”, explicó el director general de Comscore México, José Luis Espinosa.

Actualmente, el acceso a los principales retailers globales a través de ChatGPT desde dispositivos de escritorio creció 181% interanual. Esto muestra cómo los asistentes de inteligencia artificial comienzan a integrarse activamente en las etapas de descubrimiento y consideración de los compradores.

La irrupción de la inteligencia artificial está cambiando la forma en que las personas llegan a la información y eso obliga a las compañías a mirar con mayor atención los datos.”

José Luis Espinosa

Director general de Comscore México

Consolidadas

El reporte encontró que las redes sociales no se quedan atrás, ya que se consolidaron como un canal clave para atraer a las audiencias.

Por ejemplo, los retailers han visto que gran parte de sus compradores llegan exclusivamente desde redes sociales, sin pasar por sitios propios ni buscadores.

Incluso la prensa se ve impactada por este fenómeno porque 54% de las interacciones de medios informativos en América Latina se producen a través de Instagram.

Según el reporte, México destaca como uno de los mercados más atractivos de la región porque 94% de la audiencia de entretenimiento, 85% de la de deportes y 81% de la de noticias se genera únicamente desde plataformas sociales.

Sin olvidar que la televisión conectada continúa ganando terreno. Sólo en México, el tiempo de consumo de YouTube en este tipo de dispositivos creció un 26% entre enero de 2024 y enero de 2026.

Para Iván Marchant, vicepresidente de América Latina en Comscore, estos resultados significan que las empresas de todos las industrias deben comprender los nuevos puntos de entrada al contenido, medir el valor incremental de cada plataforma y anticiparse a los cambios para tomar mejores decisiones.

El DATO

Chatbots

El acceso a los principales retailers globales a través de ChatGPT desde dispositivos de escritorio creció 181% interanual.