¡Llegaron los rumores sobre el nuevo iPhone 18 Pro y Pro Max! Filtran precios y nuevos colores en celulares de Apple que, se espera, sean presentados en los próximos meses.

Estas actualizaciones al producto más icónico de la empresa tecnológica pone una vez más el ojo en la estética, para convertir al teléfono en un objeto de deseo absoluto.

Para los amantes de la manzana, la espera siempre está sazonada con especulaciones sobre el diseño, pero este año el foco se ha desplazado hacia algo mucho más pasional: el color.

Apple ha decidido que es momento de abandonar la sobriedad extrema de los grises y negros para abrazar tonalidades que evocan lujo y exclusividad. Las filtraciones sugieren que el "color estrella" será un protagonista indiscutible que no solo busca atraer miradas, sino también marcar una distancia competitiva frente a los fabricantes de Android, quienes ya intentan seguirle el rastro.

Pero, ¿cuánto nos costará este capricho tecnológico? Ya desde hace unos días se había hablado de precios que superarían todo lo pensado, ¿qué tan ciertos son estos rumores?

Filtran iPhone 18 Pro y Pro Max X @theapplecycle

¿Cómo es el nuevo iPhone 18 Pro y Pro Max?

Si hay algo que Apple domina a la perfección es el arte de introducir un nuevo color y convertirlo en una necesidad básica. Para la generación del iPhone 18 Pro, las filtraciones apuntan a un tono "Deep Red" o borgoña intenso.

Este color se trata de una tonalidad oscura, sofisticada y con un acabado metálico que cambia según la incidencia de la luz sobre el titanio pulido.

Curiosamente, se ha reportado que varios fabricantes chinos ya están preparando dispositivos con tonalidades similares, lo que confirma que Apple sigue siendo el que dicta las tendencias cromáticas en la industria.

Junto al rojo, los rumores indican que Apple podría dejar descansar (por segundo año consecutivo) el color negro absoluto. En su lugar, veríamos:

Marrón Café (Coffee Brown): un tono terroso muy elegante que busca sustituir al color "Titanio Natural".

un tono terroso muy elegante que busca sustituir al color "Titanio Natural". Púrpura Profundo: una versión evolucionada del color que vimos en el iPhone 14 Pro, pero más oscuro y sobrio.

una versión evolucionada del color que vimos en el iPhone 14 Pro, pero más oscuro y sobrio. Plata Clásico: el único sobreviviente que se mantiene para los puristas del minimalismo.

Además del cambio de color, el iPhone 18 pretende colocar una mejora en la batería para asegurar una duración de 2 días de uso intenso; un procesador A20 Pro y un diseño por y para la Inteligencia Artificial.

Filtran iPhone 18 Pro y Pro Max X @theapplecycle

¿Cuánto costará el nuevo iPhone 18?

Aunque Apple intenta mantener la estabilidad, la tecnología de 2 nanómetros de TSMC es un lujo que se paga caro. Las filtraciones sugieren los siguientes rangos iniciales:

iPhone 18 Pro: desde los $1,099 dólares. En México, esto podría traducirse en un precio base de entre $22,500 y $24,999 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio y aranceles.

desde los $1,099 dólares. En México, esto podría traducirse en un precio base de entre $22,500 y $24,999 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio y aranceles. iPhone 18 Pro Max: desde los $1,299 dólares. Cruzando la frontera, estaríamos hablando de una etiqueta que podría rondar los $28,000 a $31,000 pesos.

Filtran iPhone 18 Pro y Pro Max X @theapplecycle

¿iPhone plegable?

No podemos hablar de precios sin mencionar el rumor persistente de un modelo plegable. Si bien el iPhone 18 Pro Max es el tope de gama convencional, se especula que Apple podría lanzar un iPhone 18 Ultra o Fold que superaría los $2,000 dólares, es decir, aproximadamente 34 mil pesos.