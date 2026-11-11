Venden auto real de GTA VI: qué modelo es, precio y cuándo sale el juego

La expectativa por la llegada de Grand Theft Auto VI ha alcanzado niveles nunca antes vistos en la industria del entretenimiento y ahora el videojuego saldrá al mundo real gracias a una alianza entre Rockstar Games y el célebre taller West Coast Customs para fabricar réplicas reales de los vehículos emblemáticos del videojuego.

La sorpresa más grande para los fanáticos es que uno de estos modelos ha dejado de ser solo una pieza de exhibición y se ha puesto oficialmente a la venta por una cantidad millonaria de dinero, justo a unos días del lanzamiento del GTA VI.

¿Qué modelo es el auto de GTA VI y cuáles son sus especificaciones en el mundo real?

El vehículo traído a la vida real es el icónico Grotti Cheetah, uno de los autos deportivos más representativos del universo de Grand Theft Auto y que está basado en el diseño del tradicional Ferrari Testarossa, que se volvió famoso no solo por su presencia en el videojuego sino también por su presencia en la serie Miami Vice.

En el plano técnico y conceptual, la réplica combina el diseño nostálgico del Testarossa con la estética detallada de Vice City. Construido a medida por West Coast Customs está legalizado para poder rodar en las calles sin restricciones y obtener matrículas del estado de Florida.

¿Cuánto cuesta comprar el auto real de GTA VI?

Para hacerse con esta pieza única de colección se necesita adelantar el aguinaldo. Su precio de venta es de 1.3 millones de dólares.

La venta del coche está a cargo de la exclusiva tienda británica Selfridges, en el marco de una colaboración oficial con Rockstar Games. Actualmente, el Grotti Cheetah se encuentra expuesto en la sucursal de Londres de la tienda, y los compradores interesados deben coordinar su adquisición directamente a través del departamento de compras personalizadas de la firma.

¿Cuándo saldrá oficialmente GTA VI?

El lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI está programado para el 19 de noviembre de 2026. El videojuego estará disponible a nivel global para las consolas de nueva generación PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero también podrá jugarse vía Xbox Cloud en el Xbox One, la única consola de vieja generación que lo soportará gracias a este reciente anuncio.