Cómo jugar GTA VI en Xbox One gracias a la nube: horarios e instalación 

Grand Theft Auto VI es, no solo, el videojuego más esperado del año, sino incluso uno de los más ansiados en la historia y todo iniciará el próximo 19 de noviembre, aunque su llegada ha generado controversias; primero por la eliminación del disco físico, pero después por la necesidad de contar con una consola de última generación como Xbox Series X/S para poder jugarla o Sony PlayStation, aunque esto se ha terminado gracias a Microsoft.

La gran novedad para la comunidad de jugadores es que no será obligatorio contar con una consola de última generación de manera física para adentrarse en Vice City: el juego podrá disfrutarse desde el primer minuto a través de Xbox Cloud Gaming para aquellos usuarios que cuenten en su casa con un Xbox One, la generación anterior de la consola.

¿Cuándo se lanzó la consola Xbox One?

Para dimensionar el alcance de este anuncio, cabe recordar que la Xbox One se lanzó al mercado originalmente el 22 de noviembre de 2013. A pesar de haber sido superada técnicamente por la arquitectura de la generación actual, la tecnología en la nube de Microsoft permitirá que esta consola de pasada generación ejecute GTA VI mediante streaming.

Al jugar en Xbox One a través de la nube, la transmisión utilizará la configuración gráfica de una Xbox Series S, lo que garantiza que los usuarios puedan experimentar el título de Rockstar Games en el hardware que ya poseen sin necesidad de realizar una inversión inmediata en un nuevo dispositivo.

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¿Cuándo inicia la predescarga y a qué hora podrá jugarse GTA VI?

Debido a la demanda masiva que se anticipa para el día de estreno, Microsoft ha habilitado la predescarga o preinstalación inmediata para los usuarios de Xbox Series X y Xbox Series S, permitiendo tener los archivos listos antes de la apertura oficial de los servidores.

En cuanto a los horarios y disponibilidad en la nube:

• Inicio del streaming y juego activo: GTA VI se podrá jugar a partir de la 1:00 AM ET del 19 de noviembre de 2026 (24:00 horas del 18 de noviembre en el tiempo del centro de México).

• Compra de tiempo en la nube: A partir del 11 de noviembre de 2026, los jugadores en mercados soportados podrán adquirir tiempo de juego en la nube para transmitir títulos compatibles sin necesidad de contar con una suscripción activa a Game Pass.