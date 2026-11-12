Reportan caída de Outlook y otros servicios de Microsoft hoy 12 de noviembre; ¿qué pasó?

La caída de Outlook es uno de los temas que ha llamado la atención este jueves 12 de noviembre de 2026, después de que usuarios comenzaran a reportar problemas para utilizar el correo electrónico de Microsoft, así como otras herramientas de la compañía.

Durante las últimas horas, distintas personas han señalado que algunas aplicaciones no funcionan como deberían, ya sea porque tardan demasiado en cargar, presentan errores al intentar ingresar o simplemente no permiten realizar ciertas actividades.

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Reportan caída de Outlook y fallas en otros servicios de Microsoft

A lo largo del mediodía de este jueves, Downdetector, una página que permite consultar si existen problemas con aplicaciones y servicios de internet, registró un incremento considerable en los reportes relacionados con Microsoft.

Las gráficas de esta plataforma mostraron que las quejas comenzaron a aumentar en distintos servicios casi al mismo tiempo.

Entre las herramientas de Microsoft que registraron reportes de problemas se encuentran:

Microsoft Outlook

Microsoft Teams

Microsoft 365

Microsoft Copilot

Microsoft Store

Microsoft Azure

Captura de pantalla

Los inconvenientes reportados por los usuarios incluyen dificultades para iniciar sesión, errores de conexión y lentitud al intentar utilizar algunas de estas aplicaciones.

¿Por qué se cayó Outlook hoy 12 de noviembre?

Ante el aumento de las quejas, Microsoft identificó un problema relacionado con Exchange Online, uno de los servicios que permite a las empresas administrar sus cuentas de correo electrónico y acceder a sus mensajes.

La incidencia fue registrada con el código EX1550543 y está relacionada con dificultades que pueden impedir que algunos usuarios ingresen a sus buzones de correo.

Captura de pantalla

De acuerdo con la información de seguimiento de Microsoft, los inconvenientes podrían afectar a usuarios de diferentes regiones del continente americano, incluida Latinoamérica.

¿Qué dijo Microsoft sobre las fallas de Outlook?

Como parte de la revisión del problema, la empresa tecnológica dio a conocer que había encontrado errores de conectividad en una sección de su infraestructura.

Tras identificar esta situación, Microsoft comenzó a revisar los registros de su red para tratar de conocer qué estaba provocando las dificultades de acceso a Exchange Online.

Por ahora, la información disponible señala que la compañía continúa analizando el origen de la incidencia.