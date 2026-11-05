Rockstar tomará medidas a aquellos que publiquen adelantos en redes sociales de GTA VI
Incluso con el juego liberado, el estudio quiere que todos los usuarios se lleven una experiencia limpia con el nuevo GTA VI
Estamos a solo dos semanas del esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI, uno de los eventos más grandes de los videojuegos de los últimos años y mientras algunos esperan para tomar las calles de Vice City, un sector de los jugadores ya planea emplear el famoso "truco" de cambiar la región de sus consolas a Nueva Zelanda para comenzar a jugar el 18 de noviembre, aprovechando la diferencia horaria.
El truco no es nuevo y se ha usado en otros juegos, esto a través de una VPN que permita conectarse remotamente. Rockstar Games ha dejado en claro que si bien esto no es ilegal, sí existen otras actitudes que pueden ser consideradas negativas y podrían llevar a tomar acciones dado que la empresa productora no tolerará que se arruine la experiencia del resto del público y harán valer sus derechos de autor.
La razón por la cual Rockstar tomará acciones en el caso de GTA VI será en caso de que cualquier videojuego que sea transmitido o compartido en redes sociales muestre el final de la historia, recopilaciones con escenas clave o diálogos fundamentales de la trama. En caso de que estas situaciones sean transmitidas en redes sociales se solicitará a la red bajar el video
La empresa ha sido clara en que no se opone a la creación de contenido tradicional ni a los videos de Let’s Play, pero no quiere que alguien le arruine la experiencia de la historia a un usuario que no disponga del mismo tiempo para jugar, esto se traduce en dejar que cada uno viva la experiencia completa a su tiempo.
¿Cuándo sale GTA VI y cómo pre-descargarlo?
El estreno oficial de Grand Theft Auto VI está programado para el 19 de noviembre de 2026 en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
Para evitar contratiempos el día del lanzamiento y tener el juego listo desde el primer minuto, los usuarios que adquieran la versión digital en la PlayStation Store o en la tienda de Microsoft podrán realizar la pre-descarga previa con un par de días de anticipación. Esto permitirá bajar el pesado archivo de instalación a su almacenamiento interno para que el acceso se libere automáticamente a la medianoche de su fecha oficial.