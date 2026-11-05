Rockstar tomará medidas a aquellos que publiquen adelantos en redes sociales de GTA VI

Estamos a solo dos semanas del esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI, uno de los eventos más grandes de los videojuegos de los últimos años y mientras algunos esperan para tomar las calles de Vice City, un sector de los jugadores ya planea emplear el famoso "truco" de cambiar la región de sus consolas a Nueva Zelanda para comenzar a jugar el 18 de noviembre, aprovechando la diferencia horaria.

El truco no es nuevo y se ha usado en otros juegos, esto a través de una VPN que permita conectarse remotamente. Rockstar Games ha dejado en claro que si bien esto no es ilegal, sí existen otras actitudes que pueden ser consideradas negativas y podrían llevar a tomar acciones dado que la empresa productora no tolerará que se arruine la experiencia del resto del público y harán valer sus derechos de autor.

La razón por la cual Rockstar tomará acciones en el caso de GTA VI será en caso de que cualquier videojuego que sea transmitido o compartido en redes sociales muestre el final de la historia, recopilaciones con escenas clave o diálogos fundamentales de la trama. En caso de que estas situaciones sean transmitidas en redes sociales se solicitará a la red bajar el video

La empresa ha sido clara en que no se opone a la creación de contenido tradicional ni a los videos de Let’s Play, pero no quiere que alguien le arruine la experiencia de la historia a un usuario que no disponga del mismo tiempo para jugar, esto se traduce en dejar que cada uno viva la experiencia completa a su tiempo.

¿Cuándo sale GTA VI y cómo pre-descargarlo?

El estreno oficial de Grand Theft Auto VI está programado para el 19 de noviembre de 2026 en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Para evitar contratiempos el día del lanzamiento y tener el juego listo desde el primer minuto, los usuarios que adquieran la versión digital en la PlayStation Store o en la tienda de Microsoft podrán realizar la pre-descarga previa con un par de días de anticipación. Esto permitirá bajar el pesado archivo de instalación a su almacenamiento interno para que el acceso se libere automáticamente a la medianoche de su fecha oficial.