Despegar amplía su oferta de experiencias con actividades de Civitatis en todo el mundo

Despegar, la travel tech líder en América Latina, y Civitatis, la plataforma líder en distribución de actividades, excursiones y visitas guiadas en español y portugués, anuncian que ya se encuentra totalmente disponible la integración de sus plataformas. Desde ahora, los viajeros pueden descubrir y reservar directamente desde Despegar experiencias en más de 160 países alrededor del mundo.

Esta nueva implementación permite a los usuarios sumar de manera simple e intuitiva tours, itinerarios y visitas guiadas a sus vuelos, hoteles y paquetes turísticos. La propuesta permite acceder a una oferta que incluye excursiones, visitas guiadas, entradas, experiencias gastronómicas, traslados y todo lo que Civitatis tiene para ofrecer.

"Creemos en el poder de las experiencias para transformar cada viaje en una historia inolvidable. La puesta en marcha de esta alianza marca un antes y un después en cómo Latinoamérica planifica y disfruta sus vacaciones. Con un solo clic, los usuarios de Despegar ya tienen en sus manos lo mejor de cada destino con el sello distintivo de calidad de Civitatis", destaca Andrés Spitzer, CEO de Civitatis.

Por su parte, Iván Lovisolo, VP Global Partners de Despegar, aseguró: "Los viajeros ya no buscan solamente llegar a un destino, sino también descubrirlo y vivirlo de una manera cada vez más personal. En Despegar estamos transformando la manera de construir el viaje, conectando cada vez más soluciones y experiencias en un mismo lugar y simplificando cada etapa. La integración con Civitatis nos permite dar un nuevo salto en esa dirección, acercando a millones de viajeros una oferta mucho más amplia de experiencias y dándoles más posibilidades para diseñar el viaje que quieren, de manera simple, integrada y cada vez más personalizada".

La integración concreta la alianza estratégica anunciada por ambas compañías en junio de 2026 y combina el alcance de Despegar en América Latina con la especialización de Civitatis en el segmento de actividades en español y portugués.