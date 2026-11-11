Empresa dará día libre a sus empleados para jugar GTA VI con goce de sueldo

Dicen que la llegada de Grand Theft Auto VI será un fenómeno social, no solo en Estados Unidos sino a nivel mundial. El videojuego más esperado de los últimos años ha generado una gran expectativa y una empresa de tecnología ha decidido adelantarse ante la posibilidad de que algunos empleados falten sin avisar o pidan días de vacaciones y ha decidido dar un día libre para que sus trabajadores disfruten el lanzamiento.

Dado que varios de los compradores del GTA VI eran estudiantes o apenas comenzaban en el mundo laboral cuando se lanzó GTA V, la marca tecnológica Logitech decidió adelantarse al fenómeno lanzando la iniciativa "Logi Game Day", un beneficio que otorga a sus empleados un día de descanso pagado al año para disfrutar del videojuego de su preferencia.

La directiva de la empresa explicó que la medida busca erradicar la idea de que jugar es una pérdida de tiempo. Según estudios internos de la firma, el 81% de los gamers considera que los videojuegos reducen la ansiedad y fortalecen la confianza, mientras que casi la totalidad de los líderes en tecnología coinciden en que el gaming desarrolla habilidades laborales clave como la resolución de problemas bajo presión.

Sumado a esto, Logitech es una marca que, en los últimos años, ha redirigido sus esfuerzos en el mercado gaming, no solo en las computadoras sino también en las consolas.

Los trabajadores solo tendrán que avisar para poder disponer del día libre.

Se prevé una ola masiva de vacaciones y ausencias laborales en Estados Unidos

El lanzamiento de GTA VI no solo representa un hito cultural, sino también un impacto directo en la economía. Diversos analistas estiman que el día de su estreno podría costarle hasta 1,000 millones de dólares en productividad a las empresas en Estados Unidos, debido a la cantidad sin precedentes de trabajadores que solicitarán días de vacaciones o reportarán ausencias por enfermedad para adentrarse en Vice City desde el primer minuto.

¿Cuánto tiempo pasó para la llegada del nuevo GTA VI?

La expectativa acumulada alrededor de este título no es casualidad. Tuvieron que pasar más de 13 años desde el lanzamiento original de Grand Theft Auto V (estrenado en septiembre de 2013) para que la comunidad global pudiera tener un nuevo juego de la franquicia, el cual además ha sufrido de retrasos.

Tras más de una década de espera, rumores, filtraciones y retrasos, el ansiado GTA VI estará disponible de forma oficial el próximo 19 de noviembre de 2026 para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S así como Xbox One gracias a Xbox Cloud.