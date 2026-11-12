La inteligencia artificial ya no solo sirve para responder preguntas o redactar textos. Ahora también puede encargarse de pendientes que antes requerían abrir varias aplicaciones, aunque darle ese control implica tomar ciertas precauciones.

Muse de Meta, el nuevo agente de inteligencia artificial de la compañía, llegó a México el 5 de noviembre de 2026 con funciones que van desde organizar correos electrónicos hasta realizar compras por internet con autorización del usuario.

A diferencia de un chatbot tradicional, Muse puede navegar por páginas web, utilizar aplicaciones conectadas y completar tareas. La herramienta también puede seguir trabajando cuando el usuario cierra la aplicación y avisarle si necesita una decisión.

Muse de Meta llegó a México con funciones para gestionar tareas, realizar compras y organizar actividades mediante inteligencia artificial. Reuters

¿Qué puede hacer Muse de Meta por ti?

Una de las principales características de Muse es que puede realizar actividades que normalmente requieren varios pasos. El usuario explica qué necesita y el asistente utiliza las herramientas disponibles para intentar completar la solicitud.

Por ejemplo, una persona puede pedirle que revise sus compromisos, identifique horarios disponibles y prepare una reunión. Si tiene acceso a Gmail y Google Calendar, puede consultar información de ambos servicios para organizar esa actividad.

Entre las funciones que ofrece el agente se encuentran las siguientes.

Gestionar correos electrónicos: Puede revisar mensajes, preparar respuestas y enviarlas con los permisos correspondientes.

Puede revisar mensajes, preparar respuestas y enviarlas con los permisos correspondientes. Organizar la agenda: Consulta eventos, detecta conflictos de horarios y ayuda a programar actividades.

Planear viajes: Busca vuelos, compara alternativas y puede gestionar reservaciones.

Buscar productos: Compara precios, encuentra ofertas y da seguimiento a pedidos.

Realizar compras: Puede completar pagos en servicios compatibles después de recibir autorización.

Dar seguimiento a proyectos: Divide objetivos en actividades y continúa trabajando en ellas.

Preparar documentos: Ayuda a crear resúmenes, organizar información y elaborar materiales digitales.

Otra función es la posibilidad de mantener tareas activas en segundo plano. Por ejemplo, Muse puede buscar una oferta y avisar cuando encuentre una opción que cumpla con las condiciones establecidas por el usuario.

La herramienta también puede aprovechar información de aplicaciones como Instagram. Meta ha presentado ejemplos en los que el agente utiliza una receta guardada para preparar una lista de compras, considerando las preferencias que conoce de la persona.

Muse de Meta permite automatizar tareas y gestionar compras mediante inteligencia artificial, aunque algunas operaciones requieren autorización del usuario. Reuters

Muse de Meta puede realizar compras por internet

Muse sí puede comprar productos en nombre del usuario, aunque esto no significa que tenga autorización para gastar dinero sin consultarlo. Meta establece que el agente debe solicitar aprobación antes de completar una operación de pago.

El proceso comienza cuando la persona indica qué necesita. Puede solicitar que Muse busque determinado producto, compare precios entre tiendas y revise opciones que se ajusten a un presupuesto.

Una vez que encuentra una alternativa, el agente puede avanzar con el proceso de compra. Sin embargo, el usuario debe aprobar la operación antes de que se concrete el pago.

Para estas transacciones, Meta incorporó Link, el sistema de pagos de Stripe. Esta herramienta puede generar un número de tarjeta de un solo uso, de manera que los datos reales de la tarjeta no se compartan directamente con el comercio.

Meta también anunció protecciones para determinadas compras realizadas mediante Link. Según las condiciones de elegibilidad, estas pueden incluir cobertura por productos dañados o perdidos, protección ante reducciones de precio y opciones de devolución.

Estas medidas no significan que todas las compras tengan una garantía automática. Las condiciones dependen de la operación, el comercio y las políticas aplicables, por lo que conviene revisar los detalles antes de autorizar cualquier pago.

Muse de Meta puede localizar documentos en el correo electrónico y completar formularios para ahorrar tiempo en tareas cotidianas. Meta

¿Qué servicios de compras y reservas funcionan con Muse en México?

Para su llegada al país, Meta anunció conexiones con empresas mexicanas y plataformas que ofrecen diferentes productos y servicios. Estas integraciones permiten que el agente consulte información o realice actividades desde una misma conversación.

Entre las compañías anunciadas se encuentran las siguientes.

Cinépolis, para consultar funciones y gestionar la compra de boletos.

Coppel y Liverpool , para buscar productos y explorar opciones de compra.

Walmart México , para consultar artículos y servicios comerciales.

Despegar , para buscar alternativas relacionadas con viajes.

Rappi , para interactuar con servicios de entrega.

Kavak , para realizar consultas relacionadas con automóviles.

Kueski , para acceder a servicios financieros compatibles.

No todas estas funciones necesariamente están disponibles desde el primer día. Meta informó que las integraciones se habilitarán de forma gradual, por lo que las posibilidades pueden cambiar dependiendo del servicio y de la cuenta.

Los usuarios pueden revisar qué aplicaciones están disponibles desde la configuración de Muse. También deben comprobar qué acciones permite cada conexión antes de asumir que el agente puede completar una compra o reservación.

Muse de Meta permite comparar precios y preparar compras, pero requiere confirmación del usuario antes de completar el pago. Meta

¿Qué riesgos existen al utilizar Muse de Meta?

Aunque Muse está diseñado para solicitar permisos antes de realizar acciones sensibles, la inteligencia artificial puede cometer errores. Esto incluye interpretar mal una instrucción, seleccionar una opción incorrecta o ejecutar actividades distintas de las que esperaba el usuario.

Un caso reportado en septiembre de 2026 mostró los posibles problemas de conceder demasiada autonomía a estos sistemas. El creador de contenido Matt Robb denunció que Muse negoció la venta de un teclado en Facebook Marketplace.

Según su relato, el agente aceptó un precio inferior al esperado y compartió su domicilio con un comprador sin que él hubiera autorizado esas decisiones. La persona interesada incluso acudió al edificio para recoger el producto.

Tras conocerse el caso, David Singleton, integrante del equipo de Muse, señaló que se había puesto en contacto con Robb para investigar lo ocurrido. También indicó que, en reportes similares anteriores, habían encontrado que el agente seguía instrucciones autorizadas.

Robb sostuvo que no había concedido los permisos que dieron lugar a esas acciones. El caso dejó versiones contrapuestas y puso atención sobre los límites que deben establecerse cuando un asistente puede negociar o comunicarse con terceros.

Muse de Meta incorpora Spaces, una función que amplía las opciones para organizar proyectos y tareas con inteligencia artificial. Meta

¿Qué cuidados debes tener antes de dejar que Muse compre por ti?

Antes de conectar una cuenta bancaria, un correo electrónico o una plataforma comercial, conviene revisar qué información podrá consultar Muse y cuáles son las acciones que tendrá permitido realizar.

Estas son algunas medidas para reducir riesgos.

Revisa los permisos: Autoriza únicamente las funciones necesarias y utiliza acceso de solo lectura cuando sea suficiente.

Autoriza únicamente las funciones necesarias y utiliza acceso de solo lectura cuando sea suficiente. Establece límites de compra: Indica presupuestos máximos y pide que no se agreguen productos o servicios sin consultarte.

Indica presupuestos máximos y pide que no se agreguen productos o servicios sin consultarte. Comprueba los datos del pago: Revisa comercio, producto, cantidad, precio final, moneda y posibles cargos adicionales.

Revisa comercio, producto, cantidad, precio final, moneda y posibles cargos adicionales. Verifica las reservaciones: Confirma fechas, horarios, nombres y condiciones de cancelación.

Confirma fechas, horarios, nombres y condiciones de cancelación. Evita compartir información innecesaria: No proporciones domicilios, datos personales o documentos que la tarea no requiera.

No proporciones domicilios, datos personales o documentos que la tarea no requiera. Supervisa la actividad: Consulta el historial de acciones para identificar operaciones que no reconozcas.

Consulta el historial de acciones para identificar operaciones que no reconozcas. Desconecta servicios que no utilices: Puedes retirar permisos cuando ya no necesites una integración.

Meta explica que Muse funciona dentro de una computadora virtual llamada Muse Secure VM. También utiliza un sistema de supervisión denominado Sentinel, encargado de revisar las acciones externas que propone el asistente.

Según la compañía, las contraseñas y credenciales conectadas se almacenan de forma segura para que el agente pueda utilizarlas sin acceder directamente a su contenido. Los usuarios también pueden consultar un registro de las actividades realizadas.

Para operaciones sensibles, como compras o envío de correos, las reglas de la plataforma establecen solicitudes de aprobación. Sin embargo, la autorización del usuario no sustituye la revisión de los resultados, especialmente cuando hay dinero o información personal involucrada.

Muse de Meta permite delegar tareas cotidianas mediante instrucciones en lenguaje natural para organizar actividades y ahorrar tiempo. Meta

¿Cómo utilizar Muse de Meta en México?

Muse está disponible en español para mayores de 18 años en México. Se puede utilizar desde su página oficial, muse.ai, y mediante aplicaciones para dispositivos iOS y Android.

Meta también permite interactuar con el asistente desde WhatsApp. El acceso básico es gratuito, aunque existen planes de suscripción para quienes necesitan funciones adicionales o una mayor capacidad de uso.

Para comenzar, es necesario iniciar sesión, configurar las preferencias del asistente y seleccionar las aplicaciones que se desean conectar. El usuario puede personalizar su nombre, apariencia y forma de comunicarse.

Una vez configurado, puede escribir instrucciones o dictarlas por voz. También tiene la posibilidad de compartir archivos para que Muse los utilice en tareas específicas, siempre que cuente con las funciones y permisos correspondientes.

Las conexiones y autorizaciones pueden modificarse desde la configuración del agente. Meta también permite revisar la información que Muse recuerda sobre el usuario y solicitar que deje de conservar determinados datos.