Cómo elegir una power bank para cargar tus dispositivos de forma eficiente

Quedarse sin batería cuando estás fuera de casa puede convertirse en un problema, sobre todo si necesitas utilizar tu celular para trabajar, comunicarte o consultar direcciones. Una batería externa puede ayudarte, pero no todos los modelos ofrecen lo mismo.

¿De cuántos mAh debe ser una batería externa para celular?

Uno de los primeros aspectos que debes revisar antes de comprar una batería externa es su capacidad, ya que esta determina cuánta energía puede almacenar para recargar tus dispositivos.

Este dato aparece expresado en mAh, abreviatura de miliamperios-hora, y suele encontrarse en el empaque o en las especificaciones del producto.

Aunque una cifra más alta significa mayor capacidad, no siempre necesitas comprar el modelo más grande. La elección depende de cuánto utilizas tu teléfono y del tiempo que pasas lejos de un enchufe.

Las capacidades más comunes se pueden dividir de la siguiente manera.

5,000 mAh: Son modelos pequeños y ligeros, adecuados para emergencias o para recuperar parte de la carga del celular durante el día.

Son modelos pequeños y ligeros, adecuados para emergencias o para recuperar parte de la carga del celular durante el día. 10,000 mAh: Ofrecen una mayor reserva de energía y pueden ser suficientes para una jornada fuera de casa.

20,000 mAh: Son útiles para viajes, jornadas largas o cuando necesitas recargar varios dispositivos.

25,000 mAh o más: Están pensadas para quienes requieren mucha energía, aunque suelen ocupar más espacio y pesar más.

Es importante considerar que una batería externa de 10,000 mAh no necesariamente puede cargar dos veces un teléfono cuya batería tiene 5,000 mAh.

Durante la transferencia de energía se producen pérdidas relacionadas con el funcionamiento de los circuitos y la conversión de voltaje. Por eso, la cantidad de cargas completas depende tanto del cargador portátil como del dispositivo conectado.

También conviene revisar el tamaño y el peso. Una batería de gran capacidad puede resultar incómoda si necesitas llevarla diariamente en el bolsillo o en una bolsa pequeña.

Una power bank permite recargar el celular fuera de casa, pero su capacidad y potencia determinan su rendimiento. Canva

¿Qué potencia necesita una batería externa para tener carga rápida?

Además de la capacidad, otro dato importante es la potencia de salida, que indica la velocidad a la que una batería externa puede suministrar energía a los dispositivos.

Esta característica se mide en watts (W) y es diferente de los mAh. Mientras la capacidad indica cuánta energía almacena el producto, la potencia ayuda a determinar qué tan rápido puede cargar un equipo.

Por ejemplo, una batería externa puede almacenar suficiente energía para varias recargas, pero tardar demasiado tiempo si su potencia de salida es baja.

Para elegir una opción compatible, conviene tomar en cuenta el dispositivo que deseas cargar.

Celulares: Una salida de entre 18 y 30 W puede ser adecuada para muchos teléfonos actuales, dependiendo de sus especificaciones.

Una salida de entre 18 y 30 W puede ser adecuada para muchos teléfonos actuales, dependiendo de sus especificaciones. Tabletas: Algunos modelos aprovechan potencias superiores, por lo que conviene revisar las recomendaciones del fabricante.

Computadoras portátiles: Pueden necesitar 45, 65 W o más, además de un puerto y un cable compatibles.

También es recomendable buscar modelos con USB-C Power Delivery, conocido como USB-C PD, un sistema que permite suministrar diferentes niveles de potencia según las capacidades del cargador y del dispositivo.

Sin embargo, tener una batería externa de alta potencia no garantiza que el celular se cargue a esa velocidad. El teléfono debe admitirla y, en algunos casos, requiere un protocolo específico de carga rápida.

Una power bank con cable integrado facilita la carga de dispositivos, aunque es importante revisar su capacidad y compatibilidad. Canva

Qué conexiones debe tener una batería externa antes de comprarla

Los puertos son otro elemento que puede marcar la diferencia al momento de utilizar una batería portátil, especialmente si tienes dispositivos de distintas generaciones.

Actualmente, muchos modelos incorporan conexiones USB-C, que pueden servir para cargar la propia batería externa y suministrar energía a otros equipos, aunque es necesario comprobar qué funciones admite cada puerto.

Algunas opciones todavía incluyen entradas USB-A, útiles para conectar cables tradicionales que siguen utilizándose en audífonos, relojes inteligentes y otros accesorios.

Antes de comprar, revisa estos aspectos.

Cantidad de puertos: Si necesitas cargar dos dispositivos, busca una batería con varias salidas.

Si necesitas cargar dos dispositivos, busca una batería con varias salidas. Potencia compartida: Comprueba si la velocidad disminuye cuando conectas varios equipos al mismo tiempo.

Cable compatible: Asegúrate de que el cable pueda transmitir la potencia necesaria.

Carga inalámbrica: Si prefieres evitar cables, verifica que tu teléfono admita el sistema ofrecido.

Existen baterías externas magnéticas que se adhieren a ciertos teléfonos compatibles, incluidos algunos modelos de iPhone. No obstante, la carga inalámbrica puede generar más calor y desperdiciar más energía que una conexión por cable.

Antes de comprar una power bank, conviene revisar sus puertos USB y la potencia de carga que ofrece. Canva

Cómo saber si una batería externa es segura para tu celular

La seguridad también debe influir en la compra de una batería externa, pues estos accesorios almacenan energía en celdas recargables que pueden calentarse durante su funcionamiento.

Por ello, es recomendable elegir productos que incluyan sistemas de protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuitos, además de información clara sobre el fabricante y las características técnicas.

Una referencia útil es la certificación UL 2056, relacionada con requisitos de seguridad para baterías externas. Conviene comprobar que el producto realmente cuente con una certificación verificable y no solamente con un logotipo impreso.

Los símbolos CE, FCC o RoHS pueden indicar cumplimiento de determinados requisitos regulatorios, pero no deben interpretarse por sí solos como una garantía contra incendios o fallas de la batería.

También es importante desconfiar de productos que anuncian capacidades extraordinarias en dispositivos demasiado pequeños o que no proporcionan información sobre su potencia, voltaje y fabricante.

Si una batería externa presenta hinchazón, daños visibles, olor extraño o calentamiento excesivo, lo recomendable es dejar de utilizarla y seguir las indicaciones del fabricante para su manejo y desecho.