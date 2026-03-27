Valorant estrena personaje: Miks, y el sonido es su fuerza

Valorant, al ser un videojuego como servicio, sabe que debe desarrollar personajes capaces de modificar la forma de juego y de brindar nuevas experiencias, por eso, acaba de presentar a un nuevo controlador llamado Miks.

“Es un agente de Croacia que basa todas sus habilidades en el mundo de la ingeniería del sonido tanto para atacar, como para potenciar y curar a tu equipo”, explicó el gerente de producto de Valorant para América Latina, Mario Garía Ulloa.

Al platicar con Excélsior, consideró que este nuevo personaje tiene el potencial de ser una pieza clave en las partidas porque funciona como soporte, pero también es autosuficiente.

Entre sus habilidades destacan Armonía, que potencia al jugador que usa a Miks y a un compañero, seguido de Campo Sonoro, que fija ubicaciones para después en éstas desplegar humos, y Frecuencia Sísmica, que acumula y proyecta radiación sónica hacia adelante, de tal manera que empuja, ensordece y ralentiza a los agentes enemigos.

García Ulloa consideró que, actualmente, Miks no va a cambiar cómo se juega Valorant, pero sí va a ser una opción para que las partidas sean más rápidas y haya una mayor coordinación en el equipo para aprovechar sus habilidades de soporte.

Añadió que este agente tiene mucho carisma y seguramente cautivará a varios jugadores, sobre todo porque en los próximos meses darán más detalles sobre su historia.

“Cada vez que se hace un lanzamiento de personaje es un trabajo súper exhaustivo de investigación.”

Mario García Ulloa

Gerente de Producto de Valorant en América Latina

Lo musical

Sin olvidar que, al estar basado en el sonido, aprovecharon su lanzamiento para lanzar la canción “Clarity (VALORANT x BUNT Remix)”, la cual es una nueva versión del icónico tema de Zedd interpretada por BUNT., quien es un DJ y productor en ascenso.

A lo que se añade que se hizo un evento en La Bestia, un icónico espacio de la cultura musical en la Ciudad de México, para su lanzamiento en el país. Lo que se acompañó de presentaciones en vivo de los artistas OUO y Linxes y hubo un cuarto dedicado al himno de Miks.

“Buscamos un espacio en la Ciudad de México, que en este caso fue La Bestia, que tiene 10 años de historia, donde bandas han salido de aquí, es un lugar de ingeniera de sonido y es el lugar perfecto para ver cómo la música te cura”, resaltó.

Promesa

García Ulloa se comprometió a que el equipo detrás de Valorant seguirá creando agentes que cumplan con diferentes necesidades para hacer mejor las partidas.

“Vamos a buscar agentes que cumplan con diferentes necesidades o que opaquen otras porque justo eso es lo que hace que todo el tiempo que tú juegues Valorant y que cada partida que estés dentro nunca sea la misma”, reiteró. Agregó que Mikse ya está disponible para jugar y se ha tenido una reacción muy positiva de los videojugadores gracias a su carisma, un diseño llamativo y una personalidad con mucha energía.