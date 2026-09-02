El ajuste de iOS que debes desactivar hoy mismo para que la batería de tu iPhone dure todo el día

¿Sales de casa con el iPhone al 100% y unas horas después ya estás buscando dónde conectarlo? Algunos cambios en la configuración pueden ayudarte a gastar menos batería durante el día.

Estos son los trucos para que la batería del iPhone dure más

Antes de pensar que necesitas cambiar la batería, puedes revisar algunos ajustes del teléfono. Desde el brillo de la pantalla hasta las aplicaciones que funcionan en segundo plano, hay funciones que pueden aumentar el consumo sin que lo notes.

Baja el brillo de la pantalla

La pantalla utiliza parte importante de la batería mientras usas el iPhone. Por ello, bajar el brillo puede ayudarte a reducir el consumo.

También puedes mantener activado el brillo automático. Esta función utiliza el sensor de luz ambiental para ajustar la pantalla dependiendo del lugar en el que te encuentres.

Apple señala que desactivar el brillo automático puede afectar la duración de la batería.

Algunos ajustes pueden ayudar a que la batería del iPhone dure más. Canva

Activa Ahorrar batería

Si sabes que pasarás varias horas lejos de un cargador, Ahorrar batería puede ayudarte a reducir el consumo.

Cuando está activo, el iPhone limita algunas funciones y tareas, entre ellas la actividad en segundo plano, descargas automáticas y algunos efectos visuales.

Puedes activarlo desde la configuración de batería del iPhone. En algunos modelos también reduce la frecuencia de actualización de la pantalla.

Revisa qué aplicaciones gastan más batería

Antes de comenzar a desactivar funciones, el propio iPhone puede mostrarte qué aplicaciones están consumiendo más batería.

En Configuración y después Batería encontrarás información sobre el consumo de las aplicaciones durante las últimas horas y días.

Esto puede ayudarte a detectar si alguna app está utilizando más energía de la que esperabas, incluso cuando no la tienes abierta.

Ahorrar batería reduce algunas funciones del iPhone para gastar menos energía. Canva

Reduce la actividad en segundo plano

Algunas aplicaciones pueden continuar realizando tareas aunque no las estés utilizando en ese momento.

Si detectas que una aplicación aparece constantemente entre las que más batería consumen, puedes revisar si realmente necesitas que actualice su contenido en segundo plano.

No necesitas desactivar la función para todas las aplicaciones. Puedes limitarla únicamente en aquellas que no necesitas tener actualizadas todo el tiempo.

Configura el bloqueo automático

Dejar la pantalla encendida cuando ya no estás utilizando el teléfono también consume batería.

El bloqueo automático permite que la pantalla se apague después de cierto tiempo sin actividad.

Apple incluso puede mostrar una recomendación dentro del apartado de Batería cuando detecta que esta función está desactivada.

La actividad en segundo plano puede aumentar el consumo de batería. Canva

Mantén actualizado tu iPhone

Apple recomienda mantener instalada una versión reciente de iOS para contar con las últimas mejoras del sistema.

Sin embargo, si acabas de actualizar y notas que la batería dura menos, no necesariamente significa que exista un problema.

Después de una actualización, el iPhone puede continuar realizando algunas tareas en segundo plano. Durante ese periodo es posible notar un mayor consumo de batería hasta que estos procesos terminen.

Activa la Recarga optimizada

La Recarga optimizada está pensada para reducir el desgaste que puede sufrir la batería con el paso del tiempo.

El iPhone aprende tus hábitos de carga y puede retrasar que la batería supere el 80% hasta poco antes del momento en el que normalmente desconectas el teléfono.

De esta forma, el dispositivo evita permanecer completamente cargado durante periodos largos cuando no es necesario.

Apple recomienda mantener el iPhone actualizado para mejorar su funcionamiento. Canva

Usa el límite de carga en modelos compatibles

Los iPhone 15 y modelos posteriores permiten establecer un límite de carga.

Puedes seleccionar un porcentaje entre 80% y 100%, en incrementos del 5%. El propio iPhone también puede recomendar un límite dependiendo de la manera en la que utilizas y cargas el dispositivo.

Esta opción está pensada principalmente para reducir el desgaste de la batería a largo plazo.

Evita que el iPhone se caliente demasiado

Las temperaturas altas pueden afectar la batería, especialmente cuando ocurren durante la carga.

Apple recomienda evitar utilizar o cargar el dispositivo en lugares demasiado calientes. El sistema también puede reducir o detener temporalmente la carga cuando detecta una temperatura elevada.

Si notas que el iPhone se calienta demasiado mientras está conectado, es recomendable dejar que baje su temperatura.

El calor puede afectar la vida útil de la batería del iPhone. Canva

Activa Ahorro adaptativo si tu iPhone es compatible

Con iOS 26, algunos modelos cuentan con Ahorro adaptativo, una función que puede realizar pequeños cambios cuando detecta que estás utilizando más batería de lo habitual.

Puede reducir un poco el brillo, hacer que algunas actividades tarden más y activar Ahorrar batería cuando la carga llega al 20%.

Esta función está disponible en modelos compatibles con Apple Intelligence, comenzando con el iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, además de generaciones posteriores compatibles.

¿Es malo cargar el iPhone toda la noche?

Uno de los consejos más repetidos sobre el iPhone es que dejarlo conectado durante toda la noche puede dañar la batería. Sin embargo, Apple señala que es seguro cargarlo mientras duermes.

El iPhone deja de cargar cuando la batería está completa y vuelve a hacerlo si el nivel disminuye. Además, funciones como la Recarga optimizada están diseñadas para reducir el tiempo que permanece completamente cargado.

Tampoco necesitas esperar a que llegue al 0% para conectarlo. Puedes cargar el iPhone aunque todavía tenga batería disponible.

Lo que sí debes evitar es que el teléfono alcance temperaturas demasiado altas durante la carga, ya que el calor puede afectar la vida útil de la batería.

La salud de la batería del iPhone puede revisarse desde Configuración. Canva

¿Cómo saber si necesitas cambiar la batería del iPhone?

Si después de cambiar algunos ajustes la batería sigue durando mucho menos que antes, puede tratarse del desgaste normal que ocurre con el uso y el paso del tiempo.

Puedes revisar su estado desde Configuración, Batería y Salud de la batería. Dependiendo del modelo, encontrarás información sobre su capacidad y posibles recomendaciones de servicio.

Las baterías recargables pierden capacidad con el tiempo. Si el sistema indica que está degradada o necesitas cargar el teléfono varias veces al día con un uso similar al de antes, puede ser momento de revisar si necesita servicio o reemplazo.