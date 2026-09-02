¡Sin pagar un solo peso! Apps gratis para guardar fotos en la nube si te quedaste sin espacio

¿Te quedaste sin espacio en Google Fotos, pero tampoco quieres borrar tus recuerdos? Antes de pagar por más almacenamiento, hay otras plataformas que ofrecen algunos gigabytes gratis para guardar fotos y videos.

El espacio de una cuenta de Google se comparte entre Google Drive, Gmail y Google Fotos, por lo que las imágenes no son lo único que puede terminar llenándolo.

Aunque las siguientes plataformas no ofrecen almacenamiento ilimitado gratis, sí pueden ayudarte a guardar parte de tus fotografías o tener una segunda copia de las más importantes.

Google Fotos comparte almacenamiento con Gmail y Google Drive. Canva

Estas son las apps para guardar fotos en la nube gratis

OneDrive ofrece 5 GB gratis para guardar fotos

OneDrive es una de las opciones más sencillas, sobre todo para quienes utilizan una computadora con Windows o ya tienen una cuenta de Microsoft.

La plataforma ofrece 5 GB de almacenamiento gratuito para guardar archivos, fotografías y videos. Además, cuenta con aplicaciones para Windows, Mac, iPhone, iPad y dispositivos Android.

Desde el celular puedes subir fotografías y después consultarlas desde una computadora u otro dispositivo. También puedes activar la copia de seguridad de las fotos de tu teléfono.

Los 5 GB de almacenamiento de Microsoft también se utilizan para otros archivos de la cuenta, por lo que el espacio disponible dependerá del uso que ya le des.

OneDrive ofrece 5 GB gratis para guardar fotos y archivos. Canva

Proton Drive permite guardar hasta 5 GB gratis

Otra alternativa es Proton Drive, que ofrece 5 GB de almacenamiento gratis para fotografías, documentos y otros archivos.

Una de sus diferencias está en la privacidad. Proton utiliza cifrado de extremo a extremo para proteger los archivos que guardas en la plataforma.

Esto puede ser útil si además de buscar una alternativa a Google Fotos, quieres guardar documentos o fotografías personales con mayor protección.

Proton Drive cuenta con aplicaciones para celulares y computadoras, por lo que puedes consultar tus archivos desde diferentes dispositivos.

Proton Drive permite almacenar fotos gratis en la nube. Canva

iCloud ofrece 5 GB gratis para usuarios de Apple

Apple ofrece 5 GB gratuitos en iCloud para almacenar fotos, archivos y copias de seguridad.

Una de sus ventajas es que está integrado con los dispositivos de Apple. Las fotografías pueden sincronizarse entre un iPhone, iPad y Mac utilizando la misma cuenta.

Sin embargo, los 5 GB no son exclusivos para las fotografías. Las copias de seguridad y otros archivos almacenados en iCloud también utilizan ese espacio.

Por esta razón, antes de mover imágenes desde Google Fotos es recomendable revisar cuánto almacenamiento tienes disponible en tu cuenta.

iCloud ofrece 5 GB de almacenamiento gratuito para usuarios de Apple. Apple

pCloud permite conseguir hasta 10 GB gratuitos

pCloud permite conseguir hasta 10 GB de almacenamiento gratuito, pero hay algo importante que debes saber antes de crear una cuenta.

El usuario comienza con 2 GB gratis y puede conseguir espacio adicional al completar algunas acciones dentro de la plataforma.

Entre ellas se encuentran verificar el correo electrónico, instalar sus aplicaciones o activar algunas de sus funciones. Al cumplir con estos pasos puedes aumentar poco a poco el almacenamiento disponible.

pCloud permite conseguir hasta 10 GB de almacenamiento gratis. Canva

Dropbox también permite guardar fotos gratis

Dropbox también mantiene una opción gratuita, aunque ofrece menos almacenamiento que las plataformas anteriores.

Su plan Basic incluye 2 GB gratis para guardar fotografías, documentos y otros archivos.

La plataforma permite consultar el contenido desde computadoras, teléfonos y tablets. También puedes compartir archivos y fotografías con otras personas mediante enlaces.

Por el espacio disponible, Dropbox puede quedarse corto si quieres mover una colección grande de Google Fotos. Sin embargo, puede servir para guardar algunas carpetas o fotografías que quieras tener respaldadas.

Dropbox ofrece 2 GB gratis para guardar fotos y documentos. Canva

¿Cuál nube gratis ofrece más espacio para guardar fotos?

Si únicamente tomamos en cuenta el espacio disponible sin pagar, pCloud puede ofrecer hasta 10 GB, aunque tendrás que completar algunos pasos para conseguirlos.

OneDrive, Proton Drive e iCloud ofrecen 5 GB gratis, mientras que Dropbox comienza con 2 GB.

La mejor opción dependerá también de los dispositivos que utilizas.