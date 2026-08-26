Apple Event 2026 ya tiene fecha y hora; ¿revelarán el iPhone 18? 

El Apple Event se realizará dentro de poco y será una de las presentaciones más importantes de la compañía en 2026. Durante el evento se espera conocer la nueva generación de teléfonos de la marca, encabezada por el iPhone 18 Pro, además de un posible dispositivo plegable.

Bajo el nombre “Sorpresas listas para brillar”, el evento se transmitirá para que desde cualquier parte del mundo los amantes de la tecnología puedan seguir los anuncios.

La presentación también marcará una nueva etapa para Apple, pues será la primera gran keynote desde que John Ternus asumió el puesto de CEO el 1 de septiembre, en sustitución de Tim Cook.

¿Cuándo y a qué hora será el Apple Event 2026?

La nueva presentación de Apple está programada para el miércoles 9 de septiembre de 2026. El evento tendrá lugar en el Steve Jobs Theater, ubicado dentro de Apple Park, en Cupertino, California.

En México, el Apple Event comenzará a partir de las 11:00 AM. Aunque se llevará a cabo una reunión presencial con invitados y medios, la presentación podrá seguirse desde diferentes países mediante una transmisión por internet.

¿Dónde ver en vivo el Apple Event del 9 de septiembre?

Quienes deseen conocer los anuncios en tiempo real tendrán varias opciones gratuitas. Apple transmitirá el evento mediante sus plataformas oficiales, por lo que no será necesario contar con una suscripción.

El evento podrá verse en:

El sitio oficial de Apple

El canal de Apple en YouTube

La aplicación Apple TV

Dispositivos compatibles y algunos televisores inteligentes

¿Qué presentará Apple durante su evento?

La compañía no ha revelado oficialmente cuáles serán los productos de la keynote. Sin embargo, diferentes reportes señalan que los principales anuncios estarían relacionados con el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max.

Ambos teléfonos representarían la renovación de la gama más avanzada de Apple y podrían incorporar mejoras en rendimiento, cámaras, batería y funciones de inteligencia artificial. Los detalles definitivos, así como sus precios y fechas de lanzamiento, se conocerán durante la presentación.

Apple Europa Press

Apple podría mostrar su primer iPhone plegable

Una de las mayores sorpresas sería la presentación del primer iPhone plegable. Este dispositivo permitiría a Apple entrar en un mercado donde ya participan marcas como Samsung, Motorola, Huawei y Honor.

Hasta ahora, la empresa no ha confirmado su existencia ni el nombre comercial que tendría. Algunos rumores lo identifican como iPhone Ultra, aunque esta denominación todavía no es oficial.

Reuters

En caso de concretarse, el teléfono plegable se convertiría en uno de los cambios más importantes en el diseño del iPhone desde la aparición del primer modelo. Su formato ofrecería una pantalla más amplia al abrirse, con una experiencia cercana a la de una tableta pequeña.

El iPhone 18 estándar podría llegar hasta 2027

A diferencia de otros años, el iPhone 18 estándar no estaría incluido entre los anuncios de septiembre. Los reportes indican que Apple podría reservar este modelo para la primavera de 2027, junto con el iPhone 18e y una nueva generación del iPhone Air.

Este cambio dividiría el lanzamiento de la familia iPhone 18 en dos etapas. Los modelos Pro y el posible plegable llegarían primero, mientras que las versiones más accesibles serían presentadas meses después.

Apple

Otros productos esperados en el Apple Event

El Apple Event 2026 también podría incluir novedades relacionadas con el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4. Por ahora, ninguno de estos dispositivos ha sido confirmado por la compañía.

Otro anuncio esperado es la fecha de lanzamiento de iOS 27, macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 y tvOS 27. Los sistemas operativos fueron sometidos a diferentes periodos de prueba antes de su distribución general.

Apple

Otros equipos, como nuevas computadoras Mac, iPad, AirPods, Apple TV y dispositivos inteligentes para el hogar, podrían presentarse en eventos posteriores.