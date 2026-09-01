Alertan por estafa en WhatsApp con fotos de una sola vista para extorsionar

Los ciberdelincuentes están utilizando las fotos de visualización única en WhatsApp para enviar imágenes comprometedoras y, después de que la víctima las abre, amenazarla por haber accedido al contenido y exigirle dinero mediante extorsión para "no tomar represalias".

Las fotos de visualización única son una función disponible en WhatsApp desde 2021 que permite compartir contenido multimedia que desaparece del chat después de que el destinatario lo abre una vez. De esta forma, los usuarios pueden enviar imágenes efímeras que no permanecen disponibles en la conversación.

Aunque se trata de una función diseñada para reforzar la privacidad de los usuarios, los actores maliciosos han comenzado a utilizarla como una herramienta más para intentar estafar a través de WhatsApp. Para ello, aprovechan la curiosidad que puede generar una imagen cuyo contenido permanece oculto hasta que se abre.

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Así funciona la estafa

La Policía Nacional de España ha alertado sobre este tipo de estafas identificadas en WhatsApp mediante una publicación en la red social X. La recomendación para los usuarios es que si reciben una foto de visualización única desde un número desconocido, deben evitar abrirla y tampoco deben responder a los mensajes, aunque el contenido genere curiosidad, pues eso es específicamente lo que pretenden generar los cibercriminales.

Concretamente, los actores maliciosos envían una foto de visualización única, habitualmente con contenido sensible o comprometedor. Después de que la víctima accede a la fotografía, el estafador sabe que la imagen fue abierta y envía un segundo mensaje asegurando que se trató de una equivocación.

Es entonces cuando comienza el intento de extorsión. El actor malicioso acusa y amenaza al usuario por haber visto la fotografía y utiliza el supuesto contenido como argumento para exigirle dinero a cambio de "no tomar represalias".

El objetivo es provocar miedo en la víctima para conseguir que actúe rápidamente y entregue dinero. Por ello, la Policía ha insistido en que no se debe responder a mensajes sospechosos ni continuar la conversación con desconocidos.

¿Qué hacer si recibes una foto sospechosa?

Para evitar caer en esta estafa, las autoridades recomiendan que, cuando se reciba una fotografía de visualización única procedente de un número desconocido, no se abra ni se responda al mensaje, "por muy inofensivos que parezcan".

También aconseja bloquear el número de teléfono desde WhatsApp y reportar el contacto a la plataforma de mensajería para evitar nuevas comunicaciones.

En caso de que el usuario ya haya abierto la imagen y posteriormente reciba amenazas o exigencias de dinero, lo recomendable es no negociar con el extorsionador, conservar las evidencias de la conversación y denunciar ante las autoridades.

La estrategia aprovecha precisamente una función creada para proteger la privacidad: una imagen que desaparece después de ser vista se convierte así en el gancho para generar incertidumbre, miedo y presión sobre la víctima.