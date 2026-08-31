¿Qué novedades traería el evento de Apple además del iPhone 18? Todos los dispositivos esperados

La fecha para conocer toda la familia del Apple iPhone 18 se acerca, pero todo el mundo está atento al resto de lanzamientos que realizará la compañía bajo la estructura de un nuevo CEO ante la salida de Tim Cook en favor de John Ternus, quien será el encargado de estas presentaciones el próximo 9 de septiembre.

El lanzamiento de los nuevos dispositivos del cierre del 2026 ha generado gran expectativa porque se espera que, después de algunos años con tecnología modificada en lo mínimo, Apple regresa al campo de la innovación con productos que puedan hacer frente ante el ataque de marcas chinas de Android que van ganando terreno en el mercado, especialmente en el campo de las funciones de inteligencia artificial.

Los nuevos iPhone 18

El lanzamiento de los iPhone 18 presumiría de una modificación en el sistema de cámaras, especialmente en los modelos Pro y Pro Max, además de un nuevo procesador para contribuir en las funciones de inteligencia artificial.

Una de las grandes incógnitas es el costo de los productos. Ante la crisis de los procesadores, almacenamiento y memoria RAM el precio de los iPhone 18 podrá marcar la tendencia del resto de las compañías.

El primer iPhone flexible, iPhone 18 Ultra

A la espera del nombre oficial y las especificaciones, el primer iPhone plegable, que se ha denominado iPhone 18 Ultra, es uno de los grandes lanzamientos que se esperan. Con este modelo competirá directamente contra Samsung en la gama de lujo y justo en un momento donde la firma surcoreana lo ha modificado para, por fin, ofrecer las cámaras de mayor capacidad que antes solo se encontraban en la familia S Ultra.

Renovación de los Apple Watch

Como es habitual, los relojes inteligentes acompañarán al lanzamiento del iPhone, en esta ocasión con la familia Apple Watch Series 12. Entre las principales novedades trascienden ajustes en el monitoreo de salud. Los rumores apuntan a la integración de un nuevo sensor alojado en la correa para optimizar el seguimiento cardíaco diario, acompañado por un sistema inédito de sujeción para los pulsos.

De igual forma se espera el lanzamiento del nuevo Apple Watch Ultra.

Llegada de los AirPods 5

El evento de septiembre marcaría la llegada de los AirPods 5 que tendría dos versiones: un modelo sin cancelación activa de ruido y otro con el ANC.

Los esperados AirPods Pro con cámara, del cual se han lanzado varios rumores, podrían no llegar en este año y ser retrasados hasta el 2027.