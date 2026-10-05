SUZUKI ACROSS BOOSTERGREEN 2027: tecnología, eficiencia y seguridad en una SUV

La evolución de la movilidad también pasa por encontrar un equilibrio entre desempeño, tecnología y eficiencia. Bajo esta perspectiva, SUZUKI presenta en México ACROSS BOOSTERGREEN 2027, una SUV que reúne distintos desarrollos de la marca en un vehículo orientado a ofrecer una experiencia más completa.

Durante décadas, SUZUKI ha construido parte de su propuesta alrededor del desarrollo de vehículos compactos y eficientes en el consumo de combustible. Esa experiencia ahora encuentra una nueva expresión en ACROSS BOOSTERGREEN 2027, modelo que incorpora mayor equipamiento tecnológico, sistemas de asistencia a la conducción y elementos enfocados en el confort.

Uno de los aspectos centrales de esta SUV es la incorporación de 12 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). El conjunto busca proporcionar al conductor información y apoyo adicional durante los trayectos, especialmente ante diferentes situaciones que pueden presentarse en el camino.

Entre su equipamiento se encuentran una cámara de 360 grados, sensores de estacionamiento, control crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego y frenado autónomo de emergencia. Estas tecnologías complementan la conducción al ofrecer distintos recursos de apoyo y facilitar la respuesta ante determinadas circunstancias.

Tecnología que también se vive al interior

La propuesta tecnológica continúa dentro de la cabina, donde ACROSS BOOSTERGREEN 2027 incorpora un clúster digital de 10.25 pulgadas, head-up display y una pantalla multimedia de 10.1 pulgadas. Estos elementos permiten acceder a información y funciones del vehículo de manera más práctica.

El equipamiento se complementa con un cargador inalámbrico y un sistema de audio Infinity Harman compuesto por ocho bocinas. También cuenta con iluminación ambiental LED configurable en 64 colores, un recurso que modifica la atmósfera del habitáculo y acompaña la experiencia de los ocupantes.

Cortesía

El confort es otro de los elementos considerados por SUZUKI. El asiento del conductor cuenta con ajuste eléctrico de ocho posiciones, mientras que los asientos delanteros incorporan ventilación. A esto se suma la apertura y cierre eléctrico de la quinta puerta, pensada para facilitar el acceso al área de carga.

Esta combinación de tecnología y equipamiento forma parte de una evolución en la propuesta de la marca, que busca trasladar su experiencia en eficiencia hacia una SUV con mayores recursos para el uso cotidiano. La tecnología BOOSTERGREEN se integra a esta visión para buscar un balance entre desempeño y consumo.

Con ACROSS BOOSTERGREEN 2027, SUZUKI retoma así una filosofía que ha acompañado su desarrollo de vehículos: “hacer más con menos”. El objetivo es combinar la experiencia acumulada en eficiencia con nuevas soluciones tecnológicas y un mayor nivel de equipamiento.

Para el mercado mexicano, ACROSS BOOSTERGREEN 2027 está disponible en versión automática GLX, con un precio de lista de 519 mil 990 pesos. Con esta propuesta, SUZUKI amplía su oferta y plantea una SUV que reúne seguridad, tecnología, confort y eficiencia como parte de una misma experiencia de conducción.