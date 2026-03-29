Star Fox y Ocarina of Time llegarían a Switch 2 en 2026

Un nuevo juego de Star Fox y un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time formarían parte del catálogo de Nintendo Switch 2 en 2026, de acuerdo con reportes del filtrador NateTheHate y datos retomados por Video Games Chronicle.

Las filtraciones también apuntan a que el próximo gran título de Mario en 3D no llegaría en el corto plazo, ya que su desarrollo se extendería hasta 2027.

El regreso de Star Fox con multijugador

Uno de los anuncios más comentados es el posible regreso de la franquicia Star Fox con un enfoque clásico. Según el reporte, el juego estaría programado para el verano de 2026 e incluiría modo multijugador en línea, además de una propuesta visual mejorada. NateTheHate señaló en su podcast:

“Será un juego de estilo clásico… y los gráficos son muy buenos”.

El lanzamiento podría estar acompañado de una estrategia de promoción que incluye la reciente aparición del personaje Fox McCloud en una próxima película animada del universo de Mario, donde contará con la voz de Glenn Powell.

Además, se espera que el anuncio oficial ocurra en abril, antes de un posible evento de Nintendo programado para mediados de año.

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Ocarina of Time tendría un remake completo

Otro de los proyectos señalados es un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, considerado uno de los títulos más influyentes de la industria. El lanzamiento estaría previsto para la segunda mitad de 2026, posiblemente durante la temporada navideña, coincidiendo con el 40 aniversario de la franquicia Zelda.

Aunque no se han confirmado detalles técnicos, existen dos posibles enfoques:

Un remake fiel (1:1), similar a otros relanzamientos recientes

Una versión con cambios en diseño y jugabilidad

El título ya había recibido una remasterización en 2011 para Nintendo 3DS, pero este nuevo proyecto apuntaría a una reconstrucción completa.

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Mario 3D se mueve hasta 2027

En contraste con estos lanzamientos, el siguiente gran juego de Mario en 3D, sucesor de Super Mario Odyssey, no llegaría pronto.

De acuerdo con la filtración, el proyecto tiene como nueva ventana de lanzamiento el año 2027. El retraso estaría relacionado con la reorganización de equipos dentro de Nintendo, ya que algunos desarrolladores participaron recientemente en otros proyectos.

También se menciona que esta decisión evitaría competir directamente con lanzamientos de alto perfil como GTA 6, lo que permitiría a Nintendo posicionar mejor su título.

Otros juegos que formarían parte del catálogo

Además de estos proyectos, la alineación inicial de la consola incluiría títulos ya anunciados y relanzamientos optimizados.

Juegos esperados:

Splatoon Raiders

Rhythm Heaven: Groove

Fire Emblem: Fortune Weave

Versiones mejoradas para Switch 2:

Pikmin 4

Xenoblade Chronicles 2

Estos títulos formarían parte de la estrategia inicial para consolidar el catálogo de la nueva consola en su primer año.

Las expectativas en torno a Switch 2

Aunque Nintendo no ha confirmado oficialmente estos proyectos, las filtraciones han incrementado la expectativa sobre el futuro de Nintendo Switch 2. El posible regreso de franquicias clásicas y la actualización de títulos emblemáticos sugieren una apuesta por combinar nostalgia con nuevas experiencias.

Por ahora, los detalles permanecen en el terreno de la especulación, a la espera de anuncios oficiales en los próximos meses.

bgpa