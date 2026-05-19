Los eclipses solares que harán historia: duración, fechas y dónde podrán verse

Un eclipse solar es uno de los fenómenos astronómicos que siempre despierta interés aficionados y especialistas, especialmente rumbo a 2026 y 2027. En esos años ocurrirán dos eclipses que ya son considerados entre los más importantes de las últimas décadas, debido a sus características poco comunes y a las regiones donde podrán observarse.

La expectativa por estos eventos ha comenzado a crecer en distintas partes del mundo, especialmente en Europa y el norte de África, donde miles de personas planean viajes para disfrutar de ambos fenómenos.

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El eclipse solar de 2026 coincidirá con el atardecer

Durante el 12 de agosto de 2026, la Luna cubrirá por completo al Sol en algunas regiones del planeta. La trayectoria principal del fenómeno pasará por Islandia, Groenlandia y parte del norte de España, lugares donde podrá apreciarse la totalidad del eclipse.

Lo que hace especial a este evento es que en varias zonas ocurrirá mientras el Sol se encuentra muy cerca del horizonte. Esto permitirá observar un contraste entre la oscuridad provocada por el eclipse y los colores del atardecer, creando una escena poco habitual para quienes logren presenciarla.

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Expertos en astronomía consideran que este fenómeno podría convertirse en uno de los eclipses más fotografiados de los últimos años gracias a las condiciones visuales que ofrecerá en Europa.

A pesar de la expectativa, el eclipse de 2026 no tendrá una totalidad demasiado extensa. En algunos puntos, la oscuridad completa durará menos de dos minutos, por lo que la experiencia será rápida para los observadores.

También existirán factores que podrían afectar la visibilidad, como la nubosidad o la presencia de polvo atmosférico. Debido a esto, muchas personas ya analizan cuáles serán las mejores zonas para seguir el fenómeno.

El eclipse de 2027 será uno de los más largos del siglo

Un año más tarde llegará otro evento astronómico que ya ha sido bautizado por algunos expertos como “el eclipse del siglo”. El 2 de agosto de 2027, un nuevo eclipse solar total cruzará el sur de España antes de avanzar hacia el norte de África y Oriente Medio.

Estos fenómenos astronómicos siempre sorprenden a más de uno Especial

La diferencia más importante respecto al fenómeno de 2026 será el tiempo que durará la totalidad. En algunas regiones de Egipto, la oscuridad completa superará los seis minutos, algo muy poco frecuente dentro de la astronomía moderna.

Para científicos y observadores, este eclipse representa una oportunidad excepcional, ya que será uno de los más prolongados visibles desde la Tierra en varias décadas.

El norte de África tendrá mejores condiciones para observarlo

Además de su larga duración, el eclipse de 2027 tendrá otra ventaja importante: las condiciones climáticas. Las regiones desérticas del norte africano suelen registrar cielos más despejados, aumentando las posibilidades de observar el fenómeno sin obstáculos.

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Por esta razón, el interés por el llamado turismo astronómico ha comenzado a crecer de manera importante. Hoteles, rutas de observación y actividades relacionadas con el eclipse ya forman parte de la oferta turística en varios destinos.

Dos eclipses solares con características muy distintas

Aunque ambos fenómenos pertenecen a la categoría de eclipse solar total, la experiencia para los observadores será diferente en cada caso.

El evento de 2026 destacará principalmente por el aspecto visual que ofrecerá el atardecer en Europa, mientras que el eclipse de 2027 llamará la atención por la intensidad de la oscuridad y el largo tiempo de totalidad.

PJG