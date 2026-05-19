¡Cuidado con las selfies! la IA ya puede clonar huellas dactilares con tus fotos

La inteligencia artificial está revolucionando prácticamente todos los aspectos de la vida digital. Desde generar imágenes hiperrealistas hasta responder preguntas complejas; las herramientas basadas en IA se han convertido en parte del día a día de millones de personas.

Sin embargo, mientras la tecnología avanza a gran velocidad, también surgen nuevas preocupaciones relacionadas con la seguridad personal. Ahora, especialistas en ciberseguridad y expertos de China lanzaron una advertencia que ha comenzado a preocupar a usuarios de redes sociales en todo el mundo y, es que las selfies y fotografías donde se muestran las manos podrían poner en riesgo los datos biométricos de las personas.

La razón es alarmante. Según los expertos, la inteligencia artificial ya tendría la capacidad de analizar imágenes con suficiente detalle para extraer patrones de huellas dactilares visibles en los dedos o palmas de las manos.

¿Cómo puede la IA robar huellas dactilares desde una foto?

La tecnología de reconocimiento de imágenes ha evolucionado de forma impresionante en los últimos años. Actualmente, muchos sistemas de inteligencia artificial pueden identificar rostros y hasta pequeños detalles que pasan desapercibidos para el ojo humano.

Ahora, investigadores advierten que las IA entrenadas en reconocimiento visual también son capaces de detectar y reconstruir huellas dactilares visibles en fotos de alta calidad.

Esto significa que una simple selfie haciendo una señal con los dedos, una foto mostrando las palmas de las manos o incluso imágenes aparentemente inocentes compartidas en redes sociales podrían contener suficiente información biométrica para ser utilizada de manera indebida.

Huellas dactilares rawpixel.com / kwanloy

El peligro aumenta cuando estas imágenes son públicas, ya que ciberdelincuentes podrían descargarlas, procesarlas mediante herramientas de inteligencia artificial y generar copias digitales de las huellas.

El riesgo va más allá de las redes sociales

La preocupación principal radica en que actualmente millones de dispositivos utilizan autenticación biométrica para desbloquear accesos importantes.

Teléfonos, computadoras, aplicaciones bancarias, cajeros automáticos y sistemas de seguridad dependen de las huellas dactilares para verificar la identidad de una persona.

Especialistas advierten que, en manos equivocadas, una huella reconstruida mediante IA podría utilizarse para intentar vulnerar estos sistemas.

De acuerdo con los reportes, algunos delincuentes podrían fabricar moldes utilizando silicona, polímeros o materiales similares a la piel humana para engañar sensores biométricos.

Huellas dactilares rawpixel.com / Aew

Aunque los sistemas modernos cuentan con medidas avanzadas de seguridad, el desarrollo constante de nuevas técnicas de falsificación mantiene preocupados a expertos en ciberseguridad.

Las huellas falsas ya han sido utilizadas en fraudes

El uso de huellas falsificadas no es algo completamente nuevo. Desde hace años se han registrado casos de intentos de fraude utilizando moldes elaborados con látex, silicona o alginato.

Incluso, especialistas recordaron que hace algunos años investigadores lograron recrear huellas funcionales utilizando únicamente una foto, programas de edición como Photoshop, una impresora láser y pegamento para madera.

La inteligencia artificial ahora podría acelerar y perfeccionar este tipo de procesos, facilitando la obtención de detalles biométricos con mucha más precisión.

Huellas dactilares Freepik

Además del riesgo de robo de identidad o fraude financiero, expertos advierten sobre otro escenario preocupante: la posibilidad de incriminar a personas inocentes mediante huellas falsas colocadas en escenas manipuladas

¿Qué tipo de fotos podrían representar un riesgo?

Aunque no todas las imágenes representan un peligro inmediato, los especialistas recomiendan tener precaución con fotos donde las manos aparezcan demasiado cerca de la cámara o con alta definición.

Entre las imágenes consideradas más vulnerables destacan:

Selfies haciendo señales con los dedos.

Fotografías mostrando las palmas de las manos.

Imágenes en alta resolución donde se aprecien claramente las yemas de los dedos.

Fotos virales tipo "peace and love" o gestos populares en redes sociales.

La advertencia no busca generar paranoia, sino crear conciencia sobre la cantidad de información personal que las personas publican diariamente en internet.

mujer posando Freepik

¿Cómo proteger tus datos biométricos?

Expertos en seguridad digital recomiendan algunas medidas sencillas para reducir riesgos:

Evitar publicar fotos donde las huellas sean visibles con claridad.

Configurar perfiles privados en redes sociales.

No compartir imágenes en alta resolución innecesariamente.

Activar métodos de seguridad adicionales además de la huella dactilar.

Mantener actualizados dispositivos y aplicaciones.

Aunque la inteligencia artificial representa uno de los avances tecnológicos más importantes de los últimos años, especialistas aseguran que también obliga a los usuarios a ser mucho más conscientes sobre su privacidad digital.

Inteligencia artificial Canva

Lo que antes parecía una selfie inofensiva hoy podría convertirse en una fuente de información biométrica valiosa para sistemas de inteligencia artificial y ciberdelincuentes.

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