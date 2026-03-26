Xbox Partner Preview: todos los anuncios, sorpresas y juegos revelados

Microsoft presentó una nueva edición del Xbox Partner Preview, una transmisión digital de aproximadamente 30 minutos enfocada en títulos de desarrolladores externos.

El evento reunió 19 juegos, incluidos 7 anuncios inéditos, además de nuevos tráilers, fechas de lanzamiento y contenido adicional. Uno de los puntos destacados fue que 14 de estos títulos estarán disponibles desde el primer día en Xbox Game Pass Ultimate.

¿Cuáles fueron los nuevos anuncios y los primeros previews?

Entre las principales revelaciones estuvo Hunter: The Reckoning – Deathwish, un shooter en primera persona ambientado en el universo World of Darkness, con lanzamiento previsto para verano de 2027.

También se anunciaron:

Alien Deathstorm , una aventura de acción y terror en una colonia aislada

, una aventura de acción y terror en una colonia aislada Artificial Detective, centrado en un robot que investiga la desaparición de la humanidad

Estos títulos forman parte de la nueva apuesta de Xbox por ampliar su catálogo con propuestas narrativas y de acción.

Hunter: The Reckoning – Deathwish Especial

Fechas confirmadas y lanzamientos cercanos

El evento también dejó fechas concretas para varios juegos:

Hades 2 llegará el 14 de abril

llegará el Super Meat Boy 3D se lanza el 31 de marzo

se lanza el Ascend to Zero estará disponible el 13 de julio

estará disponible el Grave Seasons llegará el 14 de agosto

Además, se confirmó que varios de estos títulos estarán incluidos en Game Pass desde su estreno.

Ascend to Zero Especial

Proyectos destacados y nuevas imágenes

Uno de los juegos que más atención generó fue Stranger Than Heaven, desarrollado por Ryu Ga Gotoku Studio, creadores de la saga Yakuza.

El título se ambientará en distintas épocas del siglo XX en Japón y contará con un enfoque narrativo y combates dinámicos. Xbox anunció que habrá un evento especial dedicado al juego el 6 de mayo.

Más juegos y diversidad de géneros

El evento también incluyó propuestas de distintos géneros:

Wuthering Waves , RPG de acción en mundo abierto

, RPG de acción en mundo abierto Serious Sam: Shatterverse , shooter con combates masivos

, shooter con combates masivos Frog Sqwad , cooperativo de plataformas

, cooperativo de plataformas Moosa: Dirty Fate, aventura de acción ambientada en Corea feudal

Además, se presentó la expansión S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope, que ampliará la historia con nuevas regiones y una narrativa adicional de más de 20 horas.

Game Pass como eje central

Uno de los elementos recurrentes del evento fue la integración con Xbox Game Pass, servicio que sigue consolidándose como eje de la estrategia de Xbox. La disponibilidad de múltiples títulos desde su lanzamiento refuerza el modelo de suscripción como principal vía de acceso al catálogo.

bgpa